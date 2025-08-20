歌手のアグネス・チャンが２０日、ブログを更新し、この日に７０歳の誕生日を迎えたことを報告した。

香港から１７歳で来日したアグネスは、１９７２年に「ひなげしの花」で歌手デビュー。トップアイドルとして活躍した。そんなアグネスも１７歳でデビューしてから５３年が経過し、２０日に７０歳の誕生日を迎えた。

アグネスは「今日は私の７０歳の誕生日です」と報告。続けて「７０歳まで生きてこられて、本当に感謝です。私を産んでくれた親に感謝！ そばに居てくれた兄弟姉妹に感謝！ そしてずっと私を見守ってくれた全ての方々に感謝です」と感謝の言葉を並べた。

さらに「７０年間、素晴らしい出会いに恵まれました。味方の方にはもちろん、そうでない方からも学ぶことが多く、私の成長につながりました。良いことも、悪いいことも全て糧となり、私の人生を豊かにしてくれました。心から感謝しています」と続けた。

７０歳の誕生日は、母との縁もあるという。「人生は別れの連続です。最愛の母が６月に天に召されました。今日は母が埋蔵される日でもあります。私の誕生日に母が埋蔵されるのはご縁を感じます。母からのメッセージと受け止めています、『しっかり生きなさい』と」

さらに「母が居る間に、私は子供の心境で居られました。母に甘えて、精神的に頼る所があったように思います。今日からは子供ではなく、親として、先輩として、自分の息子達、孫、後輩の心の港になって、母のように、みんなから頼られる存在にならないといけないと思います」と亡き母への思いをつづった。

最後に「自分のために、みんなのために、さらに強くなって、美しく、しなやかに日々を過ごしたいです。雨の日も、晴れの日も、『枯れないひなげし』のように、咲き続きたいです。どうか、私と共に、平凡の毎日に愛を注ぎ、幸せの花を咲かしませんか？ 最高な日々はまだこれからです」と自身のデビュー曲になぞらえて文章を結んだ。