北日本で警報級の大雨…秋田・仙北市に緊急安全確保　川の氾濫や土砂災害に厳重警戒　関東では猛暑続く　熱中症に注意

北日本では警報級の大雨となっていて、秋田・仙北市では「緊急安全確保」が発令されました。

災害の危険度が高まっていますので、土砂災害などに厳重に警戒してください。

20日午前10時半過ぎの秋田・仙北市を流れる桧木内川の映像では、川は茶色く濁り、激しい流れになっている様子が確認できます。

そして同じ桧木内川の別の場所では、近くの建物に川の水が迫っていて、すでに氾濫しているとみられます。

低気圧や秋雨前線により、東北や北海道では雷を伴う激しい雨となっていて、仙北市では警戒レベル「5」の「緊急安全確保」が発令されています。

少しでも命を守る行動をとって下さい。

この雨は20日夜遅くまで降り続く見込みで、予想される24時間降水量は秋田で150mm、北海道（日本海側北部）で100mmとなっています。

引き続き川の氾濫や土砂災害などに厳重に警戒してください。

一方、関東では猛烈な暑さが続く見込みです。

予想最高気温は群馬・前橋市や埼玉・熊谷市などで38度で、熱中症警戒アラートは茨城県、群馬県などに発令されています。

引き続き熱中症に警戒してください。