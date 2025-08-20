怪しげなUFO召喚者に密着＆インタビュー！「願うと意外にUFOはやって来る」コンタクティ・日下慶太に人が集まる理由
―［インタビュー連載『エッジな人々』］―
全国で活躍するコピーライターやCMプランナーの団体「東京コピーライターズクラブ」（TCC）が選出する新人賞における最高位の賞『TCC最高新人賞』ほか複数の賞を受賞するなど、広告業界で数々の賞を受賞した有名コピーライターである日下慶太。実は10年以上にわたり「U活」と呼ばれる未確認飛行物体、UFOの召喚活動に勤しみ、今では「コンタクティ」（UFOと通信できる存在）と称され、全国各地で男の呼びかけに“何か”がやってくると話題だ。
そうした全国各地でUFO観測会を実施し、時には単独で、時には仲間を募ってUFOを呼ぶ「U活」（※1）に勤しむUFO召喚者の日下慶太氏に今回SPA！取材班がインタビューを敢行。7月某日、青森県三戸郡の田子町にある大黒森山の山頂で開催されていたUFO観測会にも参加させてもらい、未確認飛行物体を動画に収めることにも成功したのだった。
「あ！ あれ、UFOじゃないの？ ほら！ あそこ！」
参加者たちが叫ぶなか、実際にUFOを呼んでもらうことにした。参加者のひとりである岩手県・一戸町観光天文台の吉田偉峰台長によって飛翔体が「飛行機や衛星情報はありません。未確認飛行物体です」と認定されると、さらなる歓声が上がる。なぜこの男はUFOを呼べるのか。そして、この男の宇宙的発想はどこからくるのか。未確認飛行物体を一緒に探しながら、彼に話を聞いた。
◆「U活」を始めたきっかけ
――「U活」を始めたきっかけについて教えてください。
日下：大学卒業後、大手広告代理店に入社しコピーライターとしてバリバリ仕事をしていました。いくつかの大きな賞（※2）もいただきましたが、やはり広告というのはどうしても「相手ありき」の世界なので、だんだん息苦しくなってきて。そんななか、体を壊して2か月間入院し、そこから第1子の誕生、妹の死、父親の病気、母親の死と、2年弱の間にさまざまなことが立て続けに起こったんですよ。
――それは大変でしたね。
日下：今になって知りましたが、精神世界的には、こうしたことが続く時は大転換を意味しているようです。PCで例えるならOSが変わったというか……心のままに生きる人生へのシフトチェンジのような感覚でした。
――なぜ、UFO探索だったのでしょうか？
日下：僕は、人生には“スタンプカード”があると思っているんです。例えば彼女ができる、結婚する、海外に行くなど、何かをクリアするごとにスタンプが押されるようなイメージ。最後には「死ぬ」という枠に押されるのでしょうが、僕のスタンプカードは「新しい経験」を重視する傾向が強いようで。ある時にふと「UFOを見る」という枠が空白のままだな、じゃあ呼んでみよう！となったわけなんです。
――そこからどのように「U活」を始めたのですか？
日下：最初は、まだ会社員だった頃の’12年ですね。大阪の新世界市場というシャッター商店街で開催されたアートイベントに参加した際、UFOを呼んでみることにしたんです。宇宙人に仲間だと思ってもらうために遮光器土偶の扮装もして。といっても当時は呼び方がわからず、映画『未知との遭遇』（※3）に登場する5音を流してみたりね。
――宇宙人の代名詞であるグレイではなく、土偶？
日下：グレイは舶来のイメージですからね（笑）。日本古来の宇宙人のイメージを考えたら、土偶だったわけです。その時は結局、見られなかったのですが。
◆“UFOって意外と簡単に呼べるんだな”って
――最初は来なかったんですね。初めてUFOを「呼んだ」のはいつくらいでしょう？
日下：それからすぐ後のことです。別のアートイベントに誘われて、その会場の一つである能勢妙見山のことをリサーチすると、そこは北辰信仰（※4）の地で、星の王様が降りてきたという伝説があったんです。これはUFOを呼ぶしかないと思いました。でも、やはり皆目見当がつかず、例の5音を流したり、僧侶に読経してもらったり、神主に祝詞をあげてもらったり、宇宙へのラブソングを作って歌ってもらったりしましたね。
