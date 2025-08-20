ラウール、高身長活かし木村文乃とじゃれあう 『愛の、がっこう。』キュンシーン裏側公開「他の人にはなかなか」
俳優の木村文乃が主演、Snow Manのラウールが共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜 後10：00）の公式SNSが20日に更新され、木村演じる教師・小川愛実とラウール演じるカヲルが本屋に行くシーンのメイキング動画が公開された。
【写真あり】身長差がかわいい！木村文乃＆ラウールの胸キュンシーン
公式インスタグラムでは「第5話メイキング動画」として「本屋にて 段取りをする木村さん、ラウールさんの様子です」と愛実とカヲルが本屋にやってきて本選びをするシーンの動画を投稿。スタッフから「取らせないようにする感じで」と指示され、棚から取った本を高く掲げたカヲルに、愛実が一生懸命腕を伸ばすというじゃれあいが、ほっこりかわいらしい場面となっている。
このシーンに視聴者からは「ラウ―ルさんだからこその演出！」「背が高い彼氏がやる少女マンガのそれ！」「本屋で遭遇したら1番上の本とってもらいたい」「他の人にはなかなか」「身長差に萌えました」「取れる人いるのかな？笑」と反響のコメントが相次いでいる。
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・愛実が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲルに言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
