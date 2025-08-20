破局から8年　「キャリアが崩れ落ちたと感じた」かつての熱愛についてぶっちゃけた元K-POPアイドル

ガールズグループRAINBOW出身の歌手チョ・ヒョニョンが、過去の“公開恋愛”を率直に振り返った。

【写真】チョ・ヒョニョン、水着で美腹筋

8月19日に放送された韓国SBSのバラエティ番組『靴を脱いでドルシングフォーマン』（原題）には、ペ・ジョンナム、キム・ギュウォン、チョ・ヒョニョン、コ・ウリが出演し、歯に衣着せぬ「激辛トーク」を繰り広げた。

この日、チョ・ヒョニョンは「公開恋愛はすごく昔のことなので知らない方も多い。でもオンニ（お姉さん＝コ・ウリのこと）のせいでまた掘り返されている。本当に我慢できない」と吐露した。

するとコ・ウリは「あるインタビューで『仲が深まったきっかけ』について聞かれたので、その時あのオッパとみんなで仲良く遊んでいた、と話した」とし、「私は今でもそのオッパと仲良くしている」と明かして注目を集めた。

続けて「ラジオをよく聴いている」とカメラに向かって挨拶し、「私は本当に心から応援していた」と付け加えた。

（画像＝SBS）コ・ウリとチョ・ヒョニョン

これに対し、番組MCが「ヒョニョンが振られたのか」と尋ねると、チョ・ヒョニョンは一瞬こみ上げるような表情を見せ、「本当にいい思い出として残っている」とだけ答えた。

その後、チョ・ヒョニョンは「当時はちょうど人気が上がっている時期だった。うまくいくと思っていたのに熱愛報道が出て、キャリアが崩れ落ちたと感じた。だから悪い記憶が残っているだけ」と率直に打ち明けた。

チョ・ヒョニョンは2015年10月、12歳年上の歌手アレックスとの熱愛を認めた。それから2人は公開恋愛を続けたが、2017年2月に破局した。

（写真提供＝OSEN）チョ・ヒョニョン（左）とアレックス

（記事提供＝OSEN）

◇チョ・ヒョニョンプロフィール

1991年8月11日生まれ、本名チョ・ギュイ。2009年にガールズグループRAINBOWの“末っ子”メンバーとしてデビューし、『A』『Mach』『To Me』などのヒット曲で愛された。RAINBOWはKARAの妹分グループとして注目を集めたが、2016年10月の契約終了に伴いメンバー全員が退社し、解散した。2018年からはユーチューバーとしても活動中。2022年4月には『Amaranth』を発表しソロデビューを果たした。