¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¡Ê47¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¸½ºßÃÓÂÞ¥Ñ¥ë¥³¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È ½©»³Îµ¼¡ presents¡Ø10¼þÇ¯ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë ¶»¤ä¤±ÂçÇîÍ÷²ñ¡Ù¡×¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦Â¼¾åÎ´»á¤Î¡ÈÄï¡¦Î´Æó¡É¤ËÊ±¤·¡¢Íè¾ì¤·¤¿Â¼¾å»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÊª¤«2ÉÃ¹Í¤¨¤¿w¡×¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê·»¡ÉÂ¼¾åÎ´»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿½©»³Îµ¼¡
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È ½©»³Îµ¼¡ presents¡Ø10¼þÇ¯ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë ¶»¤ä¤±ÂçÇîÍ÷²ñ¡× in ÃÓÂÞ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Â¼¾åÎ´»á¤¬Íè¾ì¡ªMM¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó³§ÍÍ¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢½©»³¤ÈÂ¼¾å»á¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¼¾å»á¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢·×7Ëç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Ï2¿Í¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡ÖÁ´Á³´Ö°ã¤¨¤ë ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤È¸«Ê¬¤±¤Ä¤¤¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇîÍ÷²ñ!!¤³¤ì¤Ï¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª½©»³¤µ¤óÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ÆÄ«¤«¤éÇú¾Ð¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤Æ¤ë¤±¤É ¤¤¤Þ¤À¤Ë²¿ÉÃ¤«¤è¤¯¸«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¡¢¹çÀ®¡©AI?¤È¸«´Ö°ã¤¨¤¿¤Û¤É»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÊª¤«2ÉÃ¹Í¤¨¤¿w¡×¡Ö¸«Ê¬¤±¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
