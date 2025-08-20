BTS・J-HOPEの日本ファイナル公演、8・24テレビ初放送決定 会場の熱気に涙を見せる場面も「死に物狂いでやってきました」
7人組グループ・BTSのJ-HOPEが6月1日に京セラドーム大阪で開催した、初の単独ワールドツアー『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN』のファイナル公演が24日、CS放送「TBSチャンネル1」でテレビ初独占放送される。
【動画】BTS・J-HOPEが涙…日本ファイナル公演の模様
世界16都市33公演52万人以上を動員した『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE'』の日本ツアー・ファイナル公演は、J-HOPEの爆発的なエネルギーと12年間の音楽の軌跡が凝縮された、歓喜と情熱、そして希望と愛に満ち溢れる素晴らしいコンサートとなった。
真っ赤なレザーのスーツ姿で登場したJ-HOPEは、圧倒的な熱量で「What if…」を歌い上げ、続く「Pandora’s Box」「Arson」「MORE」では世界的な音楽フェス“ロラパルーザ”をさらに進化させた斬新なステージを展開し観客を魅了する。ソロダンスで幕を開けた中盤からは、J-HOPEのアイデンティティが具現化されたストリートダンスの世界が繰り広げられた。
特に、「lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers)」での、J-HOPEともう一人のダンサーが対になるパフォーマンスは、まるで過去の自分自身（自由に踊ることへの憧れと喜びに満ちた少年）と向き合っているようなストーリーを想起させ、深い感動を呼び起こす。また、「i wonder... (with Jung Kook of BTS)」での大合唱は、会場全体が一体となり、とても甘く優しい雰囲気に包まれる。
コンサートをより一層盛り上げたのは、R&Bシーンを代表する歌手Miguel（ミゲル）のフィーチャリングが話題の新曲「Sweet Dreams（feat. Miguel）」の初披露。見る者すべてを幸せにする“笑顔”と甘い歌声のセレナーデはJ-HOPEからの最高級の贈り物だ。続くセクシーでダイナミックなパフォーマンスが印象的な「MONA LISA」では、ビジョンに映された観客の顔が名画へと変わる遊び心満点の演出も。
そして、BTSの豪華ヒットメドレー「MIC Drop -Japanese ver.-」「ペップセ -Japanese ver.-」「Dis-ease」でクライマックスを迎える。終盤のMCでは、会場を埋め尽くしたファンの熱い声援が鳴りやまず、その熱気にJ-HOPEが言葉を詰まらせ、涙を見せる感動的な場面もあった。「死に物狂いでやってきました。本当に大切な公演なので、ここまで頑張ってきました。ARMYのみなさん、本当にありがとうございます」噛みしめるようにファンへ感謝の気持ちを伝えると、観客席のあちこちからすすり泣く声が聞こえた。
J-HOPEとファンが心を一つにして創り上げた、希望と愛に満ちた感動的な瞬間が見どころとなっている。
さらに、TBSチャンネルでは、21日午前10時より、BTSの『1st JAPAN TOUR 2015』から『2021 MUSTER SOWOOZOO』までの単独LIVEやファンミーティングを4日間にわたり一挙放送することも決定している。
■放送概要
『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN 京セラドーム大阪』
放送チャンネル：CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」
放送日時：8月24日（日）午後9:00〜午後11:20
【動画】BTS・J-HOPEが涙…日本ファイナル公演の模様
世界16都市33公演52万人以上を動員した『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE'』の日本ツアー・ファイナル公演は、J-HOPEの爆発的なエネルギーと12年間の音楽の軌跡が凝縮された、歓喜と情熱、そして希望と愛に満ち溢れる素晴らしいコンサートとなった。
特に、「lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers)」での、J-HOPEともう一人のダンサーが対になるパフォーマンスは、まるで過去の自分自身（自由に踊ることへの憧れと喜びに満ちた少年）と向き合っているようなストーリーを想起させ、深い感動を呼び起こす。また、「i wonder... (with Jung Kook of BTS)」での大合唱は、会場全体が一体となり、とても甘く優しい雰囲気に包まれる。
コンサートをより一層盛り上げたのは、R&Bシーンを代表する歌手Miguel（ミゲル）のフィーチャリングが話題の新曲「Sweet Dreams（feat. Miguel）」の初披露。見る者すべてを幸せにする“笑顔”と甘い歌声のセレナーデはJ-HOPEからの最高級の贈り物だ。続くセクシーでダイナミックなパフォーマンスが印象的な「MONA LISA」では、ビジョンに映された観客の顔が名画へと変わる遊び心満点の演出も。
そして、BTSの豪華ヒットメドレー「MIC Drop -Japanese ver.-」「ペップセ -Japanese ver.-」「Dis-ease」でクライマックスを迎える。終盤のMCでは、会場を埋め尽くしたファンの熱い声援が鳴りやまず、その熱気にJ-HOPEが言葉を詰まらせ、涙を見せる感動的な場面もあった。「死に物狂いでやってきました。本当に大切な公演なので、ここまで頑張ってきました。ARMYのみなさん、本当にありがとうございます」噛みしめるようにファンへ感謝の気持ちを伝えると、観客席のあちこちからすすり泣く声が聞こえた。
J-HOPEとファンが心を一つにして創り上げた、希望と愛に満ちた感動的な瞬間が見どころとなっている。
さらに、TBSチャンネルでは、21日午前10時より、BTSの『1st JAPAN TOUR 2015』から『2021 MUSTER SOWOOZOO』までの単独LIVEやファンミーティングを4日間にわたり一挙放送することも決定している。
■放送概要
『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN 京セラドーム大阪』
放送チャンネル：CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」
放送日時：8月24日（日）午後9:00〜午後11:20