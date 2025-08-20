Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡°¦Â©»Ò¤¬²Æì¤ÎÎ¥Åç¤Ç¡Ö¤È¤È¡Äµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×º©´ê¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¥±¥ó¥³¥ÐÆ±¾ð¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ç¡¢²Æì¤ÎÎ¥Åç¤ÇÂ©»Ò¤È°ëÍ·¤Ó¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç²Æì¡¦Â¿ÎÉ´ÖÅç¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÃÏ¸µ¤ÎÃÎ¿Í¤é¤È¤È¤â¤Ë³¤¤Ø¹Ô¤¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ßµù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂ©»Ò¤ÏÄ¬¤À¤Þ¤ê¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤È¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸«»ö¤ËÂç¤¤Êµû¤òÊá¤Þ¤¨¡¢¸½ÃÏÄ´Ã£¤·¤¿ÀÐ¤ä¼ê»Ø¤ò»È¤Ã¤ÆÎÚ¤äÆâÂ¡¤ò½èÍý¡¢³¤¿å¤ÇÀö¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¿È¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤¹¤®¤ëºî¶È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢Àä¶ç¤·¤¿¤Þ¤Þ¹ÅÄ¾¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤½¤é¤¦¤Þ¤¤¤è¡¢¤µ¤Ã¤¿ôÉÃÁ°¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤Æ¤ó¤«¤é¡×¤È´®Ç½¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤ÏÀÚ¤ê¿È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤ä¡¢½èÍý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥·¥á¤ë¸½¾ì¤â»Ò¤É¤â¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¾ð¡£¤µ¤é¤Ëµû¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ÆâÂ¡¤Ç¥¦¥Ä¥Ü¤òÊá¤Þ¤¨¡¢ÀÐ¤Ç»ÅÎ±¤á¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡Ö¤È¤È¡Äµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÂ©»Ò¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÚ¤ê¿È¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ²¹¤Ç¥Ì¥Ã¥¯¥Ì¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡£º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿µû¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Þ¥º¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤ò½ÉÇñÀè¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤È¡Ö¡ÈÌîÀ¸¤¢¤¿¤ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µ¢¤Ã¤Æ¡ÊÂ©»Ò¤Î¡ËÂÎ²¹¤òÂ¬¤Ã¤¿¤é38ÅÙ8Ê¬¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÉ÷¼Ù¤ä¤ó¡×¤È¤¢Á³¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡ÖÌîÀ¸¤¢¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡Ä¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£