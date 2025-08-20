日本人メンバーも所属するBilllie、“びしょ濡れフェス”で弾ける魅力披露へ！ソクチョ公演に出演

ガールズグループBilllie（ビリー）が、“びしょ濡れフェス”として知られる韓国を代表するウォーターミュージックフェスティバル「WATERBOMB」のステージに再び立つ。

【写真】日本人メンバー・ツキ、胸元開いた妖艶な魅力

Billlieは8月23日、江原道（カンウォンド）束草（ソクチョ）のハンファリゾート雪岳（ソラク）ソラーノで開催される「WATERBOMB束草2025」に出演する。

「WATERBOMB」は、爽快な水とライブ音楽が融合したフェスティバルで、観客に日常を忘れさせる活力と特別な体験を届け、絶大な人気を誇っている。Billlieは7月に「WATERBOMBソウル2025」に出演したのに続き、今回「WATERBOMB束草2025」にも公式招待を受け、今夏の新たな“WATERBOMB妖精”として注目を集めた。

（写真＝MYSTIC STORY）Billlie

Billlieは、グループ特有のコンセプチュアルで力強いパフォーマンスでステージを圧倒し、爆発的なエネルギーを披露することが期待されている。特に代表曲『GingaMingaYo (the strange world)』をはじめ、ウォーターフェスティバルに最適化されたセットリストで、観客にスリルと清涼感あふれる夏の楽しさを届ける見通しだ。

Billlieは最近、大阪・京セラドームで開催された日本最大級のファッションイベント「関西コレクション2025 A/W」に参加したのに続き、アメリカ・ワシントンD.C.で開かれた米東部最大規模の東アジア大衆文化・ポップカルチャーコンベンション「Otakon 2025」のステージにも登場。韓国内外の大型舞台を相次いで制覇し、世界から注目される新たな“コンセプチュアルK-POPアイコン”として浮上している。

なお、「WATERBOMB束草2025」は8月23日、江原道・束草のハンファリゾート雪岳ソラーノで開催される。

（記事提供＝OSEN）