実家のワンコに会ったのに、関わろうとせず知らん顔していた1歳の男の子。仲良くなれないかと思いきや、翌日になると男の子がワンコにそっと手を伸ばして…？

投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破し、男の子の可愛くて尊い行動が反響を呼んでいます。

男の子と実家のワンコが会ったら…

Instagramアカウント「ritsu_04272844」に投稿されたのは、1歳の男の子「りつ」君がご家族と一緒に実家に帰省して、実家のワンコと会った時の様子です。

帰省1日目、りつ君はのんびりくつろぎ中のワンコをじっと見つめていたそう。そこでママさんが「可愛いね、わんわん」と声をかけてみたら…。

なんとりつ君は知らん顔で、ワンコから離れてしまったとか。ワンコに興味津々になっているのかと思いきや、まさかのスルー…！その意外な反応に、「認識していないのかな？」とママさんも首を傾げたそう。

仲良くできないかと思いきや、ふれあいスタート

残念ながら1日目は、りつ君とワンコは仲良くできませんでした。ところが2日目になると、りつ君が自らワンコに近づいていって、両手で背中にポンポンと触れたそう。

どうやら最初は人見知りしていたものの、だんだん慣れてきてワンコを可愛がりたくなったようです。

ママさんの「ヨシヨシ」という声に合わせて、ワンコの背中を優しくポンポンし続けるりつ君。ワンコも満更でもないようで、じっと黙ってスキンシップを受け止めていたとか。

2人の微笑ましいふれあいは、見ているだけで心が温かくなります。

男の子の愛情表現が尊い！

りつ君は途中で背中をポンポンするのをやめて、ワンコのお顔の方へ移動。そしてワンコの頭をヨシヨシしたかと思うと、なんと頭のてっぺんにそっとお顔を近づけて、触れるか触れないかの優しすぎるキスをしたとか。

りつ君の愛情表現の仕方も、キスの後でママさんをチラ見してから照れ笑いを浮かべて去っていく姿も可愛すぎて、ニヤニヤせずにはいられません！

帰省1日目の様子からは想像もできないほど、ぐっと距離が縮まったりつ君とワンコ。これからも帰省のたびに、2人の絆は深まっていきそうですね。

この投稿には「2ショット、眼福ものです」といったコメントが寄せられ、2人のふれあいが多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

