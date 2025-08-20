前年同時期比で増加した上半期の販売台数

ランボルギーニのセールスは相変わらず好調なようだ。

先日同社から発表されたデータによれば、2025年上半期における総販売台数は5681台。この数字は2024年の同期比で2%の増加に相当するもので、売上高の16億2000万ユーロも、同様の比較ではほぼ同水準となるもの。



モデルライフを終えたランボルギーニ・ウラカンのSTOに山崎元裕が試乗。

それが達成された大きな理由には、V12ミドシップPHEVの『レヴエルト』や、スーパースポーツSUVの『ウルス』に追加設定された、やはりPHEVモデルの『ウルスSE』が高く評価されたことがあげられる。

さらに2025年下半期には『ウラカン』の後継車として誕生した、V8ミッドシップPHEVというパワーユニットの基本設計を採用する『テメラリオ』の本格的な生産も始まる予定だから、これら一連の新車効果によってランボルギーニがより大きな成功を収めることは確実なところだろう。

だがここで改めて考えてみたいのは、テメラリオの前作にあたるウラカンというモデルの存在だ。なぜならウラカンに搭載されたエンジンは、5.2Lという大排気量のV型10気筒自然吸気。テメラリオが4LのV型8気筒ツインターボエンジンと3基のエレクトリックモーターで構成されるモデルであることを考えれば、それは極めてシンプルなパワーユニットといえるの。

しかしランボルギーニ・ファンの中からは、ウラカンの持つピュアなスーパースポーツとしてのキャラクターを高く支持する声も多く聞かれる。

果たしてウラカンというモデルが持つ魅力とは、どのようなものだったのか。今回はそれを探るために、ウラカンの究極作ともいえる1台を持ち出し、実際にそのステアリングを握ってみることにした。

STOは最もスパルタンな仕様

ウラカンは、2014年から2024年にかけて生産が行われたモデルである。今回ドライブしてみたのは、一連のウラカン・シリーズの中でも最もスパルタンな仕様のひとつともいえる『ランボルギーニ・ウラカンSTO』だ。

2022年に発表されたこのモデルは、STO（＝スーパー・トロフェオ・オモロガータ）という称号が物語るとおり、世界最速のワンメイクレースとも評される『ランボルギーニ・スーパートロフェオ』用の車両が持つパフォーマンスを、オンロードでもカスタマーに提供するために企画されたもの。



STOはスーパー・トロフェオ・オモロガータの略。ワンメイクレース『ランボルギーニ・スーパートロフェオ』に由来する。

ミドシップに搭載されるV10エンジンは、同じく2022年に発表されていたビッグマイナーチェンジ版の『EVO』から流用された640ps仕様だが、駆動方式がEVOの4WDに対して、STOではオーソドックスなRWDとなるのを受けて、最大トルクは35Nmほど控えめな565Nmに設定されているのが特徴だ。

エクステリアのフィニッシュと同様に、こちらもスパルタンな雰囲気に満ち溢れるコックピットに身を委ねてみると、これまでにドライブしてきた様々なウラカンの魅力が鮮明な記憶となって甦ってきた。

路面からのインフォメーションを正確に伝える

ウラカンのパフォーマンスを初めて体験したのは、もちろんファーストモデルである『LP610-4』。前作に相当するガヤルドと比較して、ともかく扱いやすく、かつ快適な乗り心地が演出されていたことが、この時にまず感じた第一印象だった。

さすがに今回ドライブしたSTOでは、乗り心地は相当にスパルタンなものへと変化しているが、一方で路面からのインフォメーションを極めて正確にドライバーに伝えてくれるという点では、その魅力はさらに高まっているのがわかる。



室内もアルカンターラを多用したスパルタンな仕様となるウラカンSTO。

ちなみにこのSTOには、ほかのウラカンと同様にANIMAと呼ばれるドライブモードの総合制御機能が備わるが、用意されるモードはデフォルトの『STO』に加えて、ドライのサーキット走行用とされる『TROFEO』、そしてウエットコンディションに対応する『PIOGGIA』の3種類。今回のドライブでは、ほぼすべてのシーンでこのSTOモードを使用した。

今でもなお魅力は衰えていない

開発当時にランボルギーニ・チェントロスティーレ（デザインセンター）のチーフ職にあったフィリッポ・ペリーニの主導でデザインされたウラカンのスタイリングは、今でもなおその魅力は衰えていない。

より高性能なエアロダイナミクスを追求するために採用された、専用の一体成型型フロントカウル（ランボルギーニはそれをコファンゴと呼ぶ）や、こちらもダイナミックな造形を見せるリアの大型ウイングとディフューザーなどのフィニッシュは、いかにもSTOが特別なウラカンであることを物語る部分。



フィリッポ・ペリーニの主導でデザインされたスタイリングは今も魅力的。

高速走行時はもちろんのこと、コーナリング時においても、スタンダードなウラカンからさらに増大したダウンフォースの恩恵というものを感じることができる。

それに加えてウラカンの基本構造体であるアルミニウム製スペースフレームや前後サスペンションの剛性感、さらには徹底した軽量化策の効果というものも、走りの中には十分に魅力となって表れている。

ちなみにランボルギーニはこのSTOのウエイトを1339kgと発表しているが、この数字から想像する以上にSTOの走りは軽快で、そしてまたナチュラルなインプレッションに終始する。

さらに鋭さを増したアクセルレスポンスに感動

V10エンジンは自然吸気らしく、魅力的なトルク特性を感じさせてくれるもの。圧巻なのはやはり最高出力が発揮される6000rpm前後でのパワーフィールで、それに加えてこの領域ではさらに鋭さを増したアクセルレスポンスにも感動させられることになる。

自然吸気の大排気量エンジンは、やはりスーパースポーツにとって必要にして不可欠なもの。実際にこのウラカンSTOのステアリングを握れば、多くの人はこのような感想を抱くのではないだろうか。組み合わされるデュアルクラッチ式の7速ミッションの動きも、常にクイックでスムーズなフィーリングに徹している。



V10エンジンは自然吸気らしく、魅力的なトルク特性を感じさせてくれる。

約10年という生産期間を終え、後継車のテメラリオに市場を譲ることになったウラカン。だがその存在はこれからも、ランボルギーニの、そしてスーパースポーツのファンには魅力的なものであり続けるだろう。

残念ながらウラカンの走りを楽しむのは、これが最後のチャンスだったのかもしれない。だが、その刺激的なパフォーマンスを忘れることは一生ないだろう。テメラリオが誕生しても、ウラカンは独自の存在価値を主張するモデルであり続ける。そう確信することができたドライブだった。