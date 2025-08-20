今回ご紹介するのは、Instagramアカウント「emiharu1513」に投稿された1本の投稿です。投稿は20万7000回以上も再生され、「泣いちゃいました」「良き犬生だったと思います」「子供の成長を見守って亡くなったのかな」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。

彼氏の家にいたのは…

Instagramアカウント「emiharu1513」の投稿主さんが、彼氏の家に遊びに行ったときのこと。そこにいたのは、柴犬の『エミー』ちゃんでした。エミーちゃんを見た投稿主さんは、思わず驚いてしまったそうです。実は、投稿主さんは犬が苦手だったのでした。

それから、エミーちゃんとの暮らしが始まります。とってもヤンチャな性格のエミーちゃんに、何度も泣かされたことがあるという投稿主さん。犬を飼ったことがない投稿主さんには、エミーちゃんの扱い方がさっぱりわからなかったのです。

いつしかかけがえのない家族に

エミーちゃんとの生活に慣れてきたころ、投稿主さんは妊娠しました。子供が生まれるころには、胸を張って「家族」と呼べるほどかけがえのない存在になっていたとか。

2人の子供を出産したあと、2匹目のわんこ『ハルヱ』ちゃんが仲間入り。4人兄弟となった一家ですが、エミーちゃんを中心に平和で温かな暮らしを営んでいたといいます。エミーちゃんは、子供が生まれたときも、後輩犬がやってきたときも、優しく受け入れてくれたそうです。

幸せな犬生を終えて

エミーちゃんの存在は、育児にはげむ投稿主さんの大きな支えともなりました。投稿主さんは、エミーちゃんについて「本当に頼もしいヒーローだった」と綴っています。

そしてエミーちゃんが16歳になったころ、大好きなパパの腕の中で、静かに息を引き取ったそう。必死にエミーちゃんと向き合ってきた投稿主さんの献身はもちろん、エミーちゃんの純粋な愛情にも深く感動させられるエピソードでした。

この投稿には「とても大切な愛しい存在ですね」「どんなに幸せで愛されていたかがわかります」「今の毎日は当たり前では無い事に気付かされました」などの温かなコメントが寄せられています。

現在、ご家族には甲斐犬『ハルヱ』ちゃんのほかに柴犬『マメ』ちゃんというわんこもいるのだそう。ご家族の微笑ましい日常やエミーちゃんとの思い出は、Instagramアカウント「emiharu1513」の他の投稿からチェックすることができます！

