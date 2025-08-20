スクートは、札幌/千歳〜台北/桃園〜シンガポール線を12月1日から増便する。

現在は火・木・土・日曜の週4往復を運航しており、これを1日1往復とする。機材はボーイング787型機を使用する。

札幌/千歳とシンガポール間は、シンガポール航空が11月から2026年1月まで期間運航する。

■ダイヤ

TR891 札幌/千歳（14：50）〜台北/桃園（18：30／19：40）〜シンガポール（00：20）／月・金

TR893 札幌/千歳（17：30）〜台北/桃園（21：20／22：10）〜シンガポール（03：05+1）／火・木・土・日

TR891 札幌/千歳（18：40）〜台北/桃園（22：20／23：20）〜シンガポール（04：00）／水

TR890 シンガポール（03：00）〜台北/桃園（07：35／08：45）〜札幌/千歳（13：35）／月・金

TR892 シンガポール（05：30）〜台北/桃園（10：10／11：10）〜札幌/千歳（16：00）／火・木・土・日

TR890 シンガポール（06：10）〜台北/桃園（10：45／12：30）〜札幌/千歳（17：25）／水