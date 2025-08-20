タレントのギャル曽根が8月18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。しらたきの大量消費レシピ第3弾を公開した。

今回の動画では、担々麺しらたきとビビン麺しらたきのレシピを紹介。まず、しらたきの袋を開封したら臭みを取り消すために一気に茹でている。

茹でている間に、担々麺しらたきのタレから調理を開始。豚ひき肉140gをフライパンで炒めて、そこにネギと刻みにんにくを適量入れる。辛さが欲しい人は、ここで豆板醤をお好みの量追加。さらに、甜麺醤や豆乳・約500ml、鶏がらスープの素・大さじ1、みりん・約3回し、醤油・大さじ2、ねりごま・大さじ3を投入してしばらく火にかける。

今回の動画では、麺醤を入れたあとに、盛り付け用の豚ひき肉を一部別の容器に残していた。また、ねりごまは直接入れると分離してしまうため、別の容器で溶かしてから入れることがポイントとのこと。あとは、茹で終わったしらたきを軽く水で洗い、出来上がった担々麺のタレをかけて、取っておいた豚ひき肉とラー油をかければ完成だ。

ビビン麺は、ボウルに適量のコチュジャンとごま油・大さじ1、すし酢・小さじ1を入れる。続けて、みりん・大さじ3を火にかけて、アルコールを飛ばしてから追加し混ぜ合わせる。あとは、ビビン麺用に冷やしたしらたきと混ぜて、盛り付けにきゅうりの細切りと目玉焼き、キムチをお好みの量かければ完成。しらたきは水分が多いため、事前にちゃんと絞ることが大切とのこと。

まず担々麺しらたきから食べると、ギャル曽根は「美味しい！」と感想を話している。YouTubeスタッフのあず姉も食べてみると「めっちゃ美味しい！本格的すぎない？これ」と驚いている様子だった。ビビン麺については水分が出てしまったのか味が少し薄かったようで、タレを追加しながら食べている。2つとも大盛りの量だったが、ギャル曽根はいつも通りの爆食ぶりで、次々と食べ進めていた。

コメント欄では「すごい美味しそうです」「しらたきをそんなに使うことないけど、ヘルシーだから良いですね コスパも良いし、参考にさせて頂きます」などの反応が寄せられている。

今年は猛暑日が続く夏で、食欲があまりないという方も多いことだろう。今回紹介されたしらたきの大量消費レシピは、食欲が減退しがちな夏でも美味しく食べられそうだ。麺に比べるとヘルシーなので、ダイエットにもぴったりのアレンジになっている。夏らしい料理やヘルシーな料理を探している人は参考にしてみてはいかがだろうか。ちなみに過去の動画では、麻婆しらたきやしらたきのチャプチェなども紹介しているので、気になる方はあわせてチェックすることがおすすめだ。

（文＝小林嵩弘）