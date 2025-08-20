¡í¥¯¡¼¥ÚºÆÀ¸¡í¤ËÄ©¤à24Ç¯¤Ö¤êÉü³è·à¤ÎÉñÂæÎ¢¡£¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡¡¥Û¥ó¥À6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤òÉ½¸½¡£ÎòÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë
"¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¯¡¼¥Ú"¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¡¢6ÂåÌÜ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£È¯Çä¤Ïº£Ç¯9·î¤òÍ½Äê¡£¤Ê¤¼¡¢¤¢¤¨¤Æ½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥¯¡¼¥Ú»Ô¾ì¤ËºÆ¤ÓÄ©¤à¡©¡¡¥Û¥ó¥À¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉü³è¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ê¤É¤ËÇ÷¤Ã¤¿!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Îµ°À×¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¿·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¡¢ÎáÏÂ¤ËÇúÃÂ¡ª
¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ò°ì½Ö¤ÇÌ¥Î»¡ª¡¡
¤½¤ó¤Ê°ìÂæ¤¬¡¢º£Ç¯9·î¡¢¥Û¥ó¥À¤«¤éÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡£1978Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢80Ç¯Âå¤Ë¤Ï³ÊÇ¼¼°¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÈÄã¤¯¹½¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î2ÂåÌÜ¡¦3ÂåÌÜ¤¬à¥Ç¡¼¥È¥«¡¼á¤È¤·¤Æ¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤ò½¸¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
2001Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤é¤¯¤½¤ÎÌ¾¤ÏÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÇÆÍÇ¡»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î½©¡¢¤Ä¤¤¤Ë»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ê²Á³Ê¤Ïº£¸åÈ¯É½Í½Äê¡Ë¡£
¸å¤í»Ñ¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþÈþ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ÙÊª¤¬ÀÑ¤á¤ë
¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ï³ê¤é¤«¤Ë¸Ì¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¸åÊý¤Ø¤ÈÎ®¤ì¡¢Î®Îï¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë
ÆâÁõ¤Ï¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ï±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òºÎÍÑ
¤³¤Î6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÊÆ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈÆ±¤¸2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅÅÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¿·³«È¯¤ÎÁö¹ÔÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖHonda S¡ÜShift¡×¡£Í×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¡£»îºî¼Ö¤ò»î¾è¤·¤¿ÀìÌç²È¤é¤â¡¢±Ô¤¤²ÃÂ®¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÁàºîÀ¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î²÷Å¬À¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¤È¤Ï!?
¥Û¥ó¥À6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»³¾åÃÒ¹Ô¡¡11ÂåÌÜ¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Î³«È¯¤â¼ê¤¬¤±¤¿»³¾å»á¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¤È¾ðÇ®¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢ÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¤Ë¡ª
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Ï6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¦»³¾åÃÒ¹Ô»á¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡Ö¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢²áµî¤Î¾Æ¤Ä¾¤·¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤Ç¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ïà¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥°¥é¥¤¥Éá¡£¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤é¤«¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤â¤³¤Ê¤¹¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ËÅë¾è¡£Áö¤ê¤Î´¶À¤ò¶õ¤«¤é°ú¤½Ð¤¹¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äËÜµ¤¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¡£»³¾å»á¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö³«È¯Ãæ¤Ë¡Ø¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤À¤è¤Í¡Ù¤È¼«Á³¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¢SUV¤¬¼çÌò¤òÄ¥¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤â¡¢·Ú¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç10Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤ÎN¡ÝBOX¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤â10ËüÂæÄ¶¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤ò´Þ¤á¤¿¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÇÆ²¡¹¤ÎÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤ÏàÀäÌÇ´í×ü¼ïá¾õÂÖ......¡£¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë»³¾å»á¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥°¥í¤Ï±Ë¤®Â³¤±¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤âÆ±¤¸¡£2¥É¥¢¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥Û¥ó¥À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¥Û¥ó¥À¤Îà¥É¥ëÈ¢áËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§á¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡Ö³«È¯¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯à¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌòÌÜ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þá¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿àÁà¤ë´î¤Óá¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÇÛÎ¸¤·¤¿......¤½¤ó¤Ê¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡×
¥Û¥ó¥À´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óX¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤Î»Ò¶¡À¤Âå¤Ç¤¢¤ëZÀ¤Âå¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÀïÎ¬¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤Î¥Û¥ó¥ÀÈÎÇäÅ¹´Ø·¸¼Ô¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡ÖMT¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯RS¤òÇã¤¦¼ã¤¤ÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Ö»Ö¸þ¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ë¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£ÌäÂê¤Ï²Á³Ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÏÂçÎÌ¤ËÇä¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âæ¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¼õÃí³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËàÂ¨´°á¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤Ï¤º¡×
¥Û¥ó¥À¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤òÇØÉé¤¦Â¸ºß¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢6ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÁö¤ê¤ÏËÜµ¤¤À¡£°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤ÏàÅÅÆ°ÈÇ¥¿¥¤¥×Rá¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
²¿¤·¤íÂ²ó¤ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂ®FF¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥·¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡×¤òÆ³Æþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦Ëá¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¯Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥®¥ó¥®¥ó¤ÎÂ®¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£
¥Û¥ó¥À¤Î³«È¯¿Ø¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊìÌ¼¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢à°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤µá¤òÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÂæ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë»³¾å»á¤Ï¾Ð´é¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Áö¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò»î¾è¤ò¡ª¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÁö¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¡¢Îò»Ë¤¢¤ë2¥É¥¢¥¯¡¼¥ÚÉü³è¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£¥Û¥ó¥À¡¦¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Îµ°À×
¡Ú1978Ç¯¡Û½éÂå¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¡
¥Û¥ó¥À½é¤ÎÅÅÆ°¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¤òÅëºÜ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê£²¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤Ë¡£
¡Ú1982Ç¯¡Û2ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¡
2ÂåÌÜ¤Ï¡¢¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¥í¡¼¡õ¥ï¥¤¥É¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»þÂå¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤¿¡£
¡Ú1987Ç¯¡Û3ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¡
À¤³¦½é¤ÎÎÌ»º¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ4ÎØÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê4WS¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡Ú1991Ç¯¡Û4ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¡
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÁö¤ê¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¡Ú1996Ç¯¡Û5ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡¡
ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â2001Ç¯¤ËÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢ÁÖ²÷¤ÊÁö¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã