山形県鶴岡市の中心部にきのう出没したクマは、目撃が相次いでいるものの行方が分かっていません。



現在も市街地に潜んでいる可能性があり警察が注意を呼びかけています。

【写真を見る】「まさか駅前まで来るとは」鶴岡市中心部に出没のクマ 現在も市街地に潜んでいる可能性（山形）

警察によりますと、きのう午前４時半ごろ、鶴岡市馬場町の鶴岡公園の堀にクマが入っていくのを公園の中を散歩していた人が目撃しました。

クマは１頭で、体長は７０センチほど。クマはその後、鶴岡公園近くの鶴岡工業高校の正門付近でも目撃されています。





クマはきのう午後８時２０分ごろに再び鶴岡公園内に戻ったと見られています。

その後、午後１０時から１１時ごろにかけて上畑町、日吉町、鶴岡駅前郵便局付近で相次いで目撃されています。

クマはきょう午前０時ごろ大宝寺町で目撃されて以降、行方が分かっていないということです。

近隣で働く人「鶴岡公園で（クマが）出たという話は聞いていたがまさか駅前まで来るとは」

警察によりますと現在も市街地に潜んでいる可能性があるということです。

市と警察はパトロールを続けていて、クマを見つけた際は、すぐに市や警察に通報するよう呼びかけています。