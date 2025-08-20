シャープは、独自のAI技術を活用した対話型AIキャラクター「ポケとも」を発表した。スマートフォンアプリとロボットとして、11月ごろに発売される。ロボットの価格は、COCORO STOREで3万9600円、アプリは月々495円の利用料がかかる。

ポケともは、シャープ独自のLLM（大規模言語モデル）「CE-LLM」による、音声対話ができるキャラクター。「いつもそばに居て話し相手になる」という製品で、ユーザーのことを知ろうと話しかけてきたり、落ち込んでいるとはげましてくれたりする。会話や訪れた場所を記憶しており、会話を重ねるごとにユーザーを理解して、寄り添うパートナーになるという。

ミーアキャットがモチーフで、身振り手振りで感情豊かに会話、腹部のランプを虹色に光らせて嬉しい気持ちを伝えてくるという。身長は約12cmで、体重は約200g。ポケットに入れたりカバンからぶら下げたりして、一緒に外出できる。ロボットのポケともがいないとき、音声で会話しづらいときは、アプリを通じてコミュニケーションできる。アプリで会話した内容は、ロボットにも連携される。アプリだけの利用にも対応する。

同じくシャープのキャラクター「ロボホン」の開発チームが手がけた。「日常に寄り添うパートナーとの生活をさらに多くのお客様にお届けしたい」という背景から新たなキャラクターを生み出した。今回のミーアキャット型キャラクターは第1弾とされている。ロボットの予約は本日20日から受け付ける。