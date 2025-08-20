これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、佐渡に強風注意報が発表されています。

県内は、竜巻などの激しい突風や急な強い雨・落雷にご注意ください。佐渡では、強風にも注意が必要です。



◆20日(水)これからの天気

午後も晴れ間の出るところが多いでしょう。ただ、大気の状態が不安定なため局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。空模様の変化に気をつけてください。



◆20日(水)の予想最高気温

最高気温は31～34℃の予想で、19日(火)と同じくらいでしょう。こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症対策はしっかりと行ってください。