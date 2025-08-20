「PSO2es」より「ステライノセント」を纏ったジェネが今度は「グランデスケール」でプラモデル化決定！12月発売予定
【グランデスケール ジェネ（ステライノセントVer.）】 12月 発売予定 価格：13,200円
(C)SEGA
コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ジェネ（ステライノセントVer.）」を12月に発売する。価格は13,200円。
本製品は、ゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」より、「ステライノセント」を纏った姿の「ジェネ」を、同社のプラモデルシリーズ「グランデスケール」で商品化したもの。
精緻なコトブキヤプラモデルの3DCADデータを拡大再設計し、大きな（グランデ）スケールで再登場。設定画のプロポーション忠実に再現した造形とCAD設計を用いた可動範囲の両立により、ゲーム中の様々なイラストのポーズを楽しむことができるほか、大きなスケールとなったことで、パーツ分割や色分け箇所がさらに進化しており、より高いクオリティの「ジェネ」を楽しむことができる。
またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。
「グランデスケール ジェネ（ステライノセントVer.）」仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約250mm 素材：PS、ABS、POM、PVC
コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」
(C)SEGA
※画像はCGです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。