【グランデスケール ジェネ（ステライノセントVer.）】 12月 発売予定 価格：13,200円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ジェネ（ステライノセントVer.）」を12月に発売する。価格は13,200円。

本製品は、ゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」より、「ステライノセント」を纏った姿の「ジェネ」を、同社のプラモデルシリーズ「グランデスケール」で商品化したもの。

精緻なコトブキヤプラモデルの3DCADデータを拡大再設計し、大きな（グランデ）スケールで再登場。設定画のプロポーション忠実に再現した造形とCAD設計を用いた可動範囲の両立により、ゲーム中の様々なイラストのポーズを楽しむことができるほか、大きなスケールとなったことで、パーツ分割や色分け箇所がさらに進化しており、より高いクオリティの「ジェネ」を楽しむことができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「グランデスケール ジェネ（ステライノセントVer.）」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約250mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C)SEGA

※画像はCGです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。