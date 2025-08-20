元モーニング娘。譜久村聖、美谷間あらわな大胆カットに反響「これがマシュマロボディかぁ」「けしからん」 20代の集大成となる写真集を発売
元モーニング娘。の譜久村聖（28）が19日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日となる10月30日に2年ぶりとなる写真集を発売することを発表し、公開された撮影カットに反響が寄せられている。
【写真集カット】セクシー…美バストあらわなランジェリーを纏う譜久村聖
譜久村は「2年ぶりに写真集と向き合うということで様々なドキドキがありましたが、今の私にしか出せない魅力を引き出していただけたのではないかなと思います！」と自信たっぷりに報告。
「ソロデビューしてから初めて、発売日は29歳の誕生日ということで、20代ラスト写真集となります」とアピールし、「さらに通常版と限定版の2冊同時発売と、スペシャル尽くしの作品となっております」と呼びかけた。
投稿では、2枚の撮影カットをアップ。美谷間あらわな大胆ショットでは大人の色気を漂わせており、ファンからは「えっちだ、、、」「けしからん」「おとなぁぁーーー」「めっちゃエロかわいい」「これがマシュマロボディかぁ」「ふくちゃん！キレイだよ」「ギャップがドキッとします かっこいいです!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
今作は初めて訪れるベトナムで“原点回帰〜新しい旅のはじまり”をテーマにして撮影。譜久村が持つ柔らかくおっとりとした雰囲気と、大人の女性としてのシャープさ、その両面を表現した。
素顔の寝起きシーン、泡風呂ではしゃぐキュートな一面、ヴィラでのリラックスタイム、夕陽に照らされた横顔、どしゃぶりの雨に打たれても負けない強さ、ランタンの光と共に幻想的なドレス姿など印象的なカットの数々。これこそ“譜久村聖”といえる、20代の集大成となる作品となっている。通常版、限定版はすべて違うカットが掲載されている。
