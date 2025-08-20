【プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン】 10月18日 発売予定 価格：7,700円

タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」を10月18日に発売する。価格は7,700円。

本商品は映画「バック・トゥ・ザ・フューチャーＰＡＲＴ３」のクライマックスシーンに登場する蒸気機関車131号をプラレールで再現。さらに、タイムマシン（トミカ）、プラキッズ３体、ホバーボード、リアル直線レール、ストップレール（リアルレール仕様）、レンガ橋脚、車止め付きがセットとなっている。

蒸気機関車131号は先頭車、炭水車（動力車）２両編成で、連結・切り離し可能。車両の側面や機関室にプラキッズを取り付けて、映画のシーン再現ができる。また、付属のタイムマシン（トミカ）を押して走行することもできる。

1スピード・スイッチOFFで手転がし遊びもできる。

ドク、マーティ、クララのプラキッズ3体が付属し、ホバーボードにプラキッズを立たせて遊ぶこともできる。車止めは映画プロップを参考にした新規造形となっている。

(C) ＴＯＭＹ

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※セット内容以外のレールは付属しません。

※レールは別売りの「R-01直線レール」等とも繋げることができます。

※タイムマシン（トミカ）は、トミカシリーズの商品では遊べない場合があります。