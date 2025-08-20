¡ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¡ÉÆüËÜ¿ÍÃË½÷29¿Í¤ò°ÜÁ÷¤Ø¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢µòÅÀ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤á¤°¤ê¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù29¿ÍÁ´°÷¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í29¿Í¤ò°ÜÁ÷¤·ÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÆüËÜ¿Í29¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬Æþ´É»ÜÀß¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤¤Û¤É¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÆüËÜ¿Í29¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬ÅþÃå¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬°ÜÁ÷ÍÑ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤«¤é°ìÅÙ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ËÌÀ¾Éô¥Ý¥¤¥Ú¥È¤ÎµòÅÀ¤Ç¤Ïº£Ç¯5·î¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë10Âå¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷29¿Í¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µòÅÀ¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤é¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í29¿Í¤Ï¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤È¤·¤Æ·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¡¢29¿ÍÁ´°÷¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£