¶áµ¦ÃÏÊý¤Î³ÆÉÜ¸©¤Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿¹ÎÓÍá¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë·ê¾ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¾å°Ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸©ÊÌ¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢8·î12¡Á14Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷222¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¿¹ÎÓÍá¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê¶áµ¦ÃÏÊý¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÊ¼¸Ë¸©¤Î¿¹ÎÓÍá¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Ì¥¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ»¡¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤è¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÎÐË¤«¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤Ç³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»¶ºö¤Ç¤¡¢Æ°¿¢Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ÈÌþ¤ä¤·¤Î¿¹ÎÓÍá¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÌîÀ¸¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¼«Á³´Ä¶¤¬¸«¤É¤³¤í¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¥¸ÍÆâ³¤¹ñÎ©¸ø±à¤Î¶è°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿·ÆüËÜÉ´Ì¾»³¡¢ÆüËÜ»°É´Ì¾»³¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡Ö·Ê¿§¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¾¯¤·»³¤òÅÐ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÅÐ¤êÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÃ£À®´¶¤È·Ê¿§¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÛÁüÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤º¤ÖÇ¨¤ì³Ð¸ç¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¡¢åºÎï¤ÊÌë·Ê¤ò¸«¤ì¤¿¤ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÄº¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤ÈËÒ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡§Ã¸Ï©Åç¥â¥ó¥¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¼þÊÕ¿¹ÎÓ¡¿30É¼À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÃ¸Ï©Åç¤ÎÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥ó¥¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¼þÊÕ¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¾ïÎÐ¼ù¤Î¿¹¤¬¹¤¬¤ë¥¨¥ê¥¢¡£³¤É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢ÎÐ¤È³¤¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é»¶ºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Î¤É¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§Ï»¹Ã»³¡¿130É¼¿À¸Í¤ÎÇØ»³¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÏ»¹Ã»³¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£¿·ÎÐ¤ä¹ÈÍÕ¡¢Ì¸¤Ë¤±¤à¤ë¿¹¤Ê¤É»Íµ¨¤ÎÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤Ç¡¢»³¾å¤«¤é¤Ï¿À¸Í¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô¶á¹Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¿¹ÎÓÍá¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
