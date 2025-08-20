片桐仁、イケメン次男の顔出しショット公開。話題作『ウェンズデー』とのコラボに「かっこええなーー！」反響
俳優の片桐仁さんは8月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。Netflixドラマ『ウェンズデー』とコラボレーションした次男の美しい姿を披露しました。
【写真】イケメン次男の顔出しショット
コメントでは、「可愛すぎる息子さん！なんでも着こなしちゃいますね」「ステキです」「めちゃくちゃ良いですね 素敵！！」「大きくなってるしめっちゃ似合ってる…めっちゃウェンズデーだw」「かっこええなーー！！！素敵だ」「春太君サイコー」と称賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ウェンズデー の豪華すぎるグッズを」片桐さんは「次男の卒業式から2年半、#ウェンズデー の豪華すぎるグッズをいただきましたよ！」「次男は中3になって、ウェンズデーと言うよりも、モーティシアっぽくなりましたー」などとつづり、4枚の写真を投稿。いずれも次男のソロショットです。1枚目では長い髪を三つ編みにして制服を着用しており、かわいらしさや美しさが際立っています。2〜4枚目で見せている自然体な表情も魅力的です。
家族のプライベートショットも4日には「夏休み中預かることになったコールダック。名前がないと言うので、妻が『ポーちゃん』と命名（ポーポー言うから）！暑いので水浴びをさせたら、とてつもなくカワイイ！！」とつづり、家族のプライベートショットを公開していた片桐さん。次男や、美人な妻の姿があります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
