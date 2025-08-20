新卒から経営層まで全社員向けにAI人材育成を支援するサービス提供開始、エクサウィザーズ
エクサウィザーズは8月19日、従業員数500〜数千人規模の中堅・大手企業を対象に、AIエージェントを活用した企業変革を支援する「AX人材育成ソリューション」を本格提供開始することを発表した。
このソリューションはDX（デジタルトランスフォーメーション）にとどまらず、AIの導入と活用を前提とした抜本的な企業変革を促す AX（AIトランスフォーメーション）を支援するという。AI変革リーダーの育成や社員のAIリテラシー向上をサポートし、業務改革や組織変革を実現するための包括的な研修プログラムを提供する。
「AX人材育成ソリューション」の提供を開始する
