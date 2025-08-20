シャーロット・ケイト・フォックス、次期朝ドラ『ばけばけ』出演決定！ 『マッサン』『べっぴんさん』に続き
9月29日放送開始となる高石あかり主演の次期連続テレビ小説『ばけばけ』に、シャーロット・ケイト・フォックスの出演が決定。トミー・バストウ演じるレフカダ・ヘブンのアメリカでの勤め先である新聞社の同僚、イライザ・ベルズランドを演じる。
【写真】まるでハリウッド!? トミー・バストウ＆シャーロット・ケイト・フォックスの2ショット
『ばけばけ』は、小泉セツ＆八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。明治の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く。
シャーロット・ケイト・フォックスが演じるイライザ・ベルズランドは、アメリカで活躍する女性記者でヘブンの同僚。聡明で、世界を飛び回る行動力を兼ね備えた“パーフェクトウーマン”。ヘブンに日本行きを勧める。
シャーロットは出演にあたり「『マッサン』『べっぴんさん』に続き、また朝ドラに出演できて大変うれしいです。久しぶりにBK（NHK大阪）に来ましたが、エレベーターに乗るだけでも懐かしく、いろいろな思い出がよみがえってきました」と心境を明かす。役柄については「今回演じるイライザは、自立した、強くて知的な女性です。きっとチャレンジをすること、冒険することが好きな人なのだと思います。これまであまり演じることがなかった役なので、このようなチャンスをいただき、とてもわくわくしています。トミー・バストウさんが演じるレフカダ・ヘブンとの関係性も、とてもすてきです。この2人が、今後どうなっていくかも楽しみにしていてください」とした。
連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合にて9月29日より毎週月〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
※シャーロット・ケイト・フォックス、制作統括・橋爪國臣からのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■シャーロット・ケイト・フォックスさん
『マッサン』『べっぴんさん』に続き、また朝ドラに出演できて大変うれしいです。久しぶりにBK（NHK大阪）に来ましたが、エレベーターに乗るだけでも懐かしく、いろいろな思い出がよみがえってきました。
今回演じるイライザは、自立した、強くて知的な女性です。きっとチャレンジをすること、冒険することが好きな人なのだと思います。これまであまり演じることがなかった役なので、このようなチャンスをいただき、とてもわくわくしています。
トミー・バストウさんが演じるレフカダ・ヘブンとの関係性も、とてもすてきです。この2人が、今後どうなっていくかも楽しみにしていてください。
毎朝、みなさんが笑顔になれるよう、精いっぱい演じていきたいと思います。
■制作統括・橋爪國臣
『マッサン』の時に関わったスタッフもたくさんいて、「おかえり！」とむかえました。
イライザは、ヘブンの憧れの同僚記者で、アメリカ時代のシーンもあります。トミーさんとシャーロットさんの2人がそろってセットに入ると、そこはまるでハリウッド!? とてもワクワクします。トキにも大きな影響を与える重要な役で、信頼できる方にお願いしたいと思い、5年ぶりに来日してもらいました。
朝ドラのヒロインの先輩として、外国人俳優の先輩として、高石さんやトミーさんに現場の外でも力になってくれていると思います。とても頼もしい方がチームに加わり心強いです。
