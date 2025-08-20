ピン芸人・今井らいぱち、おめでたい“ご報告”に祝福集まる「双子の命を授かりまして」
ピン芸人の今井らいぱちが、19日にエックスを更新。双子の誕生を報告すると「おめでとう」「双子とかすごいよ」と祝福の声が集まった。
【写真】双子の誕生を報告した今井らいぱち
2021年に一般女性と結婚した今井は、今回の投稿で「【ご報告】夜分遅くにすみません。私事ですが、この度らいぱち家に双子の命を授かりまして、本日母子共に健康で無事にこの世に爆誕してくれました」とポストし、双子の子どもが誕生したことを報告。
このことは今井のYouTubeチャンネル「今井らいぱちの滝汗チャンネル」でも公開されており、新たな命の誕生に立合い「マジで涙が滝汗のように」と号泣したことを語った。
彼のおめでたい報告にファンからは「おめでとうございます」「奥様お疲れさまでした」などの声が集まり、芸人仲間の伊丹祐貴からも「今井ー！！！ おめでとう 福ー」のコメントが送られている。
■今井らいぱち
1987年4月6日生まれ。滋賀県出身。吉本興業所属のピン芸人で、2010年 NSC大阪校 33期生。
引用：「今井らいぱち」エックス（＠imairai8）
