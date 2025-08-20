今井らいぱち、双子の誕生を報告　※「今井らいぱち」エックス

　ピン芸人の今井らいぱちが、19日にエックスを更新。双子の誕生を報告すると「おめでとう」「双子とかすごいよ」と祝福の声が集まった。

【写真】双子の誕生を報告した今井らいぱち

　2021年に一般女性と結婚した今井は、今回の投稿で「【ご報告】夜分遅くにすみません。私事ですが、この度らいぱち家に双子の命を授かりまして、本日母子共に健康で無事にこの世に爆誕してくれました」とポストし、双子の子どもが誕生したことを報告。

　このことは今井のYouTubeチャンネル「今井らいぱちの滝汗チャンネル」でも公開されており、新たな命の誕生に立合い「マジで涙が滝汗のように」と号泣したことを語った。

　彼のおめでたい報告にファンからは「おめでとうございます」「奥様お疲れさまでした」などの声が集まり、芸人仲間の伊丹祐貴からも「今井ー！！！　おめでとう　福ー」のコメントが送られている。

■今井らいぱち
1987年4月6日生まれ。滋賀県出身。吉本興業所属のピン芸人で、2010年 NSC大阪校 33期生。

