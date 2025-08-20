TOMORROW X TOGETHERが、日本3rdアルバム『Starkissed』を10日22日にリリース。また、公式SNSを通じて新たなロゴも公開され、本日8月20日11時より予約受付が開始した。

（関連：TOMORROW X TOGETHERが注ぐ想いの深さ「またすぐに戻ってきます」 愛に満ちた日本アリーナツアーを観て）

本作には、TVアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマで、SPYAIRのメンバー UZとMOMIKENによる書き下ろし楽曲「Rise」、『めざましどようび』（フジテレビ系）のテーマソングで、Eveが楽曲提供した「Step by Step」、さらに「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」「きっとずっと (Kitto Zutto)」といった日本オリジナル楽曲が収録される。

また、7月にリリースされた4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のタイトル曲の日本語バージョン「Beautiful Strangers [Japanese Ver.]」に加え、同アルバムの収録曲「Song of the Stars」の日本語バージョン「星の詩 [Japanese Ver.]」など、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲を含む全12曲を収録。新曲については、タイトルをはじめとした詳細は現在未公開だ。

さらに、本作の発売を記念した来日ショーケースを開催。本公演には、グループのWeverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで応募対象商品を事前に予約／購入した人から抽選で参加できる。

（文＝リアルサウンド編集部）