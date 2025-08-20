貴重な戦力になれるか。岡山がボリビア１部クラブから日系人FWを期限付き移籍で獲得「私を信頼していただいたクラブに感謝」
2025年８月20日、ファジアーノ岡山が新戦力を獲得。グアビラ（ボリビア１部リーグ）よりユウト・バイゴリアが期限付き移籍加入することを発表した。背番号は「32」に決まっている。
2006年８月18日生まれのユウト・バイゴリア（19歳）は172センチ・71キロのFW。サイドが主戦場のアタッカーで日系人である。今回の移籍決定を受け、本人は以下のようにコメントしている。
「初めまして、ユウト・バイゴリアです。
母国である日本の素晴らしいクラブ、ファジアーノ岡山の一員となれることを大変嬉しく思います。
このように私を信頼していただいたクラブに感謝しております。全力を尽くし、一日も早くクラブに貢献できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします」
J１リーグ初参戦の今季、岡山はリーグ26試合を終えて10位と健闘している。得点力アップを目指すうえで、ユウト・バイゴリアが貴重な戦力になれるか。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
2006年８月18日生まれのユウト・バイゴリア（19歳）は172センチ・71キロのFW。サイドが主戦場のアタッカーで日系人である。今回の移籍決定を受け、本人は以下のようにコメントしている。
「初めまして、ユウト・バイゴリアです。
このように私を信頼していただいたクラブに感謝しております。全力を尽くし、一日も早くクラブに貢献できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします」
J１リーグ初参戦の今季、岡山はリーグ26試合を終えて10位と健闘している。得点力アップを目指すうえで、ユウト・バイゴリアが貴重な戦力になれるか。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”