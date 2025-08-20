南明奈、3歳長男と2ショット 夫のよゐこ・濱口優と親子3人でトミカ博へ「大きくなりましたね」「優さんと息子ちゃんの真剣な後ろ姿可愛らしい」
タレントの南明奈（36）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優（53）と長男（3）と親子3人で「トミカ博」へ出かけた様子を公開した。
【写真】「大きくなりましたね」南明奈＆3歳・長男の親子ショット
投稿では「有明GYM-EXで開催中のトミカ博へ たくさんのトミカが展示してあったり、巨大ジオラマがあったり、色々なアトラクションがあったり トミカ大好き息子くんテンション上がってました」とつづり、会場の入口で長男と手をつなぐ後ろ姿や、歴代のトミカ展示、巨大なジオラマ、そして夫・濱口が長男を抱きかかえ展示を眺める様子など、計4枚の写真をアップ。
「私と優さんもトミカ好きだからみんなで楽しめました トミカってどんどん集めたくなるよね」とコメントし、子どもと共に大人も夢中になれる時間を過ごしたことを明かした。
フォロワーからは「うぉー！トミカやぁ〜テンション上がる」「絶対たのしいはず！」「わかりますー 親の方が欲しくなりますよね」「優さんと息子ちゃんの真剣な後ろ姿可愛らしいですね」「大きくなりましたね息子さん。幸せな投稿ありがとうございました」など、共感の声が寄せられている。
