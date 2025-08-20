“レコ大歌手”谷村奈南、15センチ髪カットで“ぱっつん”→「素敵」「めちゃくちゃかわいい」
歌手の谷村奈南（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。髪を15センチカットを行ったことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】“レコ大歌手”谷村奈南「15cmヘアカットしたよ」
この日、谷村は「15cmヘアカットしたよ」とつづり、廊下を歩く後ろ姿から、ぱっつん前髪＆明るい笑顔で振り返る様子を動画で公開。カジュアルなワンピース姿と相まって、ヘルシーで柔らかな雰囲気を漂わせている。
コメント欄には「奈南さん、めちゃくちゃかわいい」「かなりイメージ変わりましたけど、素敵です」「ぱっつん似合いすぎ」「振り向いた瞬間が最高」など、ファンから称賛の声が多数寄せられている。
谷村は2007年に歌手デビューし、2008年には『JUNGLE DANCE』で「日本レコード大賞」優秀作品賞を受賞。英語も堪能で、近年は国際的な活動や自己表現の場を広げている。
