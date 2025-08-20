◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、８―４の７回１死一、三塁で迎えた５打席目は一、二塁間のゴロに倒れたが、三塁走者が生還し、この日２打点目。その後は走者として塁に残ると、２死一、二塁でスミスの強烈なセンター返しは二走・大谷にあわや直撃するライナー性の打球となったが、“神回避”。快足を飛ばして一気にホームに生還し、今季１２０得点目をマークした。

初回は内角ボール球の直球に詰まらされ、三邪飛に倒れた。だが、３―０の２回２死に迎えた２打席目は、左腕ゴンバーの内角低め直球を完璧に捉えると、打球速度１１５・９マイル（約１８６・５キロ）、今季最小となる角度１９度で飛び出した打球が右中間ブルペンに飛び込む６戦ぶり４４号を放った。飛距離は４１３フィート（約１２５・９メートル）。チーム１２６試合目で４４本塁打は、シーズン５６発ペースとなった。

７―０の３回２死一、二塁で迎えた３打席目はフルカウントからスプリットを冷静に見極め、四球で出塁。７―２で迎えた６回先頭の４打席目は二ゴロに倒れた。

前日には、初回に幸先よく右前打で快音を響かせると、１点リードの２回２死三塁の２打席目には、速度１０６・５マイル（約１７１・４キロ）の投手返しで、遊撃のグラブもはじく強烈な中前タイムリーを放つなど、４打数２安打１打点とタイミングが合っていた。だが、チームは今季６戦全勝中だった同地区最下位相手に痛恨のサヨナラ負けを喫し、連勝は「３」でストップした。

敵地のクアーズ・フィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれている。大谷はこの日で今季５戦３発となった。