◆米大リーグ レッドソックス３―４オリオールズ＝延長１１回＝（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１９日（日本時間２０日）、敵地・Ｒソックス戦に先発。５回５安打１失点と好投し、１１勝目の権利を得て降板したが、９回に５番手・ヒラルドが同点２ランを浴びて菅野の白星は消滅した。それでも、防御率は３・９７と６月以来の３点台に突入。球数８５球で最速は９４・６マイル（約１５２・２キロ）を計測した。チームは延長１１回の接戦を制して３連勝とした。

「２番・捕手」で先発出場が発表されていた正捕手ラッチマンが右脇腹痛のため出場回避。Ａ・ジャクソンとの“急造”バッテリーに変更となるアクシデントが起きる中、菅野は初回から冷静だった。２死一、二塁で迎えた５番・吉田正尚外野手（３２）とのメジャー初対戦では４球目には左翼へ大きなファウルもあったが、最後は６球目の８８・１マイル（約１４１・８キロ）スプリットで空振り三振に斬った。

３回。９番・ウォンの左前打で３イニング連続で先頭打者を塁に出した。続くアンソニーの打球は二塁正面のゲッツーコース。だが、二塁・ホリデーの失策で無死一、二塁となった。その後２死二、三塁から４番・ストーリーと対じ。１球目で空振りを奪い、２球目を投げる直前。三塁走者の動きに対してプレートを外してけん制のそぶりを見せたが、ボークの判定となって先制点を献上した。ＭＬＢでは２３年からけん制の回数制限が設けられており、１人の打席でけん制できるのは２度まで。３度目をする場合はアウトにしなければならない。ストーリーの打席では当該プレーが３度目のプレート外しとなり、宣告を受けた。

戸惑いの表情を浮かべた菅野だったが、ストーリーを遊ゴロに仕留めて追加点は与えず。４回先頭で迎えた吉田と２度目の対戦ではスイーパーで空振り三振に仕留めた。オリオールズが２本の適時打などで３点を奪って逆転した直後の５回は３者凡退に抑えて流れを渡さなかった。

前回１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦では６回途中３安打１失点の好投で日本人ルーキーでは史上１０人目となる１０勝目を挙げた。３６歳シーズンの新人１０勝は１０人の中で最年長記録だった。自身にとって日米通算１０度目の２ケタ勝利を渡米後最長となる４連勝で飾り「あくまで通過点ですけど、素直にうれしい」と話していた。

この日実現した吉田との注目の「日本人対決」。公式戦での対戦は７年ぶり。巨人時代の１８年６月１日の交流戦（京セラＤ）でオリックスの主砲と初めて相対し、その時は初回に右前適時打を浴びるなど３打数２安打１打点だった。「吉田君には近め（内角）の直球を簡単にはじき返された」と脱帽し、１９年７月１３日のオールスター第２戦（甲子園）でも右前打を許していた。前日１９日（同２０日）の試合前練習では吉田と談笑する場面もあった右腕。日本では相性の良くなかった好打者とのメジャー初対戦では２打席で２三振と先輩の貫禄を示した。