8月30日と31日に放送される日本テレビ系の大型チャリティー特番「24時間テレビ48−愛は地球を救う−」でチャリティーマラソンランナーを務める、SUPER EIGHT（旧関ジャニ∞）の横山裕（44）と、元関ジャニ∞の渋谷すばる（43）が9月に神戸、10月に東京で、対バンイベント「横山裕×渋谷すばる」を開催することが先ごろ発表された。

旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）のCDデビュー組は、ダンス＆ボーカルグループが多い中、04年にCDデビューした関ジャニは、今年6月に解散したTOKIOと同じバンド編成で、横山はギター、渋谷はメインボーカルを務めていた。

今年のチャリティマラソンランナー

関ジャニは、ジャニーズ事務所創業者の故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、24年2月にグループ名をSUPER EIGHTに変更した。同グループとメンバーは現在、旧ジャニーズからマネジメント業務を引き継いだSTARTO ENTERTAINMENT（STARTO社）に所属している。

横山は今年、1年間限定のソロプロジェクト「ROCK TO YOU」を行っているが、渋谷は18年7月に関ジャニとしての活動を終了。同年いっぱいで旧ジャニーズを退所し、19年2月からソロアーティストとして活動しており、大手レコード会社「ワーナーミュージック・ジャパン」の全面バックアップを受けていた。ライブを中心に活動をこなし、21年には関ジャニメンバーとして初の既婚者に。22年には第1子に恵まれたものの、23年までにワーナーとの契約が打ち切りとなり、24年からはMr.Childrenらが所属する「トイズファクトリー」と契約している

「歌唱力は抜群なのですが、もともと寡黙な性格。グループに所属していれば、それも個性となりましたが、ソロになって一人でうまくやれるのかなと思っていました」（レコード会社関係者）

所属タレントと退所したタレントが一緒に仕事をするというのは、「旧ジャニーズ体制下では考えられないこと」だと前出の関係者は指摘する。

「専属マネジメント契約だった旧ジャニーズ時代と異なり、STARTO社のタレントは、基本的にエージェント契約です。同社所属になってから、タレントたちの仕事選びの幅はかなり広がりました。渋谷も今回、横山と一緒に仕事をすることがきっかけで、ほかのEIGHTのメンバーと仕事で絡んだり共演したりすることが増えるかもしれません」（スポーツ紙記者）

逮捕者も出て…

では、かつてのグループを脱退、ならびに旧ジャニーズを退所してソロ活動するタレントたちの現状はどうなっているのか？

まずは、03年11月にデビューしたNEWS。元メンバーのうち、演歌歌手・森進一（77）の長男の森内貴寛（37）は、グループのデビュー直後に活動を休止し、04年に退所している。人気メンバーだった錦戸亮（40）と山下智久（40）は11年10月、同時にグループを脱退し、錦戸は並行していた関ジャニのメンバーとしての活動は続けていたが19年9月、山下は20年10月に退所。そして、手越祐也（37）は20年6月に脱退・退所した。

「森内は現在、海外でも人気のロックバンドONE OK ROCKのボーカル、Takaとして活躍しています。錦戸は退所後、しばらくは歌手活動がメインでしたが、結局、俳優業にシフト。24年のTBS系ドラマ『不適切にもほどがある！』などに出演しました」（前出・記者）

山下は22年に主演したNHKのドラマ「正直不動産」がシリーズ化され、来年は劇場版が公開される。さらに昨年はフジ系のドラマ「ブルーモーメント」で主演を務めるなど、俳優として安定した活躍を続けている。

「手越は当初、YouTuberとしてバズりましたが、今や登録者数も再生数も伸び悩み。音楽活動が中心としながら、昨年10月、日本テレビ系のバラエティー番組『世界の果てまでイッテQ!』に20年5月以来の出演。10月スタートの日本テレビ系ドラマ『ぼくたちん家』では、及川光博さん演じる主人公の恋のお相手となる役で出演します」（民放スタッフ）

史上初めてCDデビュー前に東京ドームでライブを行ったKAT−TUNは、06年3月にデビューし、今年3月に解散した。デビュー後、まず赤西仁（41）が10年7月に脱退し14年2月に退所。SixTONESの田中樹（30）の兄である田中聖（39）は、13年9月に脱退・退所。田口淳之介（39）は16年3月に脱退・退所した。

「赤西は中心メンバーでしたが、仕事中の態度やプライベートでの素行が問題視される中、グループを脱退しました。ソロになった12年2月には、後に2人の子どもを授かるも離婚する黒木メイサ（37）との結婚＆妊娠を同時に発表しました。退所後は音楽活動が中心とはいえ、ヒット曲をリリースするには至っていません。19年からは錦戸との共同プロジェクト『N/A』名義でも活動していますが、自分のやりたい事をやっている印象」（前出・記者）

田中は「度重なるルール違反行為があった」として、事実上のクビとなり、17年5月に薬物事件で逮捕されたが不起訴に。細々と音楽活動を続けるも、22年に2度にわたって薬物事件で逮捕され、23年12月に懲役2年8月の刑期が確定した。

「田口は退所後、大手レーベルと契約し、音楽活動を行っていたが、19年5月に交際相手とともに薬物事件で逮捕され、執行猶予付きの判決を受けました。その後、YouTuber、プロ雀士、ポーカープレイヤー、ホストなどとして活動しています」（同）

グループの解散後、上田竜也（41）と中丸雄一（41）はSTARTO社に残留し、亀梨和也（39）は退所し独立。しかし、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで3人でラストライブを行うことを発表した。するとさっそく、赤西は自身のXで《KAT−TUNのラストライブに出る予定はありません!!》と表明している。

ジャニー氏最後のデビュー組

11年8月にデビューしたKis-My-Ft2（キスマイ）の北山宏光（39）は、23年8月にグループを脱退後、旧ジャニーズの元副社長だった滝沢秀明氏（43）が社長の芸能事務所「TOBE」に合流した。

「キスマイのメンバー7人の中で、北山は藤ヶ谷太輔（38）、玉森裕太（35）とともに事務所から推されていました。しかし、もともとソロ志望だったこともあり、滝沢社長がらつ腕を振るうTOBEに合流しました。それなりに仕事はこなしているものの、ソロ歌手として売れるような兆しはいまのところはないですね」（先のレコード会社関係者）

19年7月に亡くなったジャニー氏が、生涯最後にデビューさせたのがKing & Princeである。もともと6人組で18年5月にデビューしたが、岩橋玄樹（28）はパニック障害を治療するため同11月から休養。その後、一度は復帰を果たしたものの、21年3月末に脱退・退所を発表した。

「両腕に入ったタトゥーを見せつけるなど、グループ時代とはイメージが一新しました。海外でも活躍できるソロアーティストを目指し、米の事務所とのエージェント契約を結んでいます。国内では俳優業もこなしていますが、この先はどうなるのか……。旧ジャニーズ時代のように、退所したら地上波に出られないとか、業界から干されることはありません。需要があれば、仕事はあります。呼ばれないということは、それまでの人気・実力だったということなんでしょうけど……」（先の記者）

人気は「人の気」と書く。人の関心や気持ちを集める状態を維持するのは大変なことだが、旧ジャニーズを飛び出したタレントたちの命運はいかに？

デイリー新潮編集部