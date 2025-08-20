歌舞伎の世界に生きる若者を描いた映画「国宝」の興行収入が100億円を突破し、公開73日目で105億円に達したことを配給元の東宝が発表した。実写邦画では2003年公開の「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（173億5000万円）、1983年公開の「南極物語」（110億円）に次ぐ歴代3位だ。これら3本、いずれも配給は東宝である。

【写真を見る】「完璧なお顔」「女性にしか見えない」 吉沢亮の美しすぎる白塗り姿

ちなみに、興収が100億円を突破した実写邦画は4本あり、歴代4位は「踊る1」こと97年公開の「踊る大捜査線 THE MOVIE」（101億円）だ。「踊る」シリーズの人気にも驚くが、当然ながらこれも配給は東宝である。

吉沢 亮

それだけに松竹は地団駄を踏んでいるんだとか。業界関係者は言う。

「『歌舞伎といえば松竹』とは、松竹自身が公言していることです。松竹は歌舞伎座などの大劇場で上演される歌舞伎の興行主であり、多くの歌舞伎俳優と専属契約を結び、“歌舞伎”“歌舞伎座”といった商標も持っています。それなのに歌舞伎の映画に松竹が絡んでいないとは、という声があるそうです」

映画「国宝」は吉田修一氏の同名小説が原作。任侠の一門に生まれながら歌舞伎役者の家に引き取られ、歌舞伎に人生を捧げる主人公・立花喜久雄を吉沢亮（31）が演じた。喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（65）、その息子で生まれながらに将来を約束された御曹司・大垣俊介（花井半弥）を横浜流星（28）が演じている。

そうした映画を松竹でなく東宝が配給しているわけだ。

「もちろん当初は『松竹で……』という話がなかったわけではありません。しかし、製作側が最終的に選んだのは東宝。松竹にしてみれば、みすみす大魚を逃がしたというところでしょう」

とはいえ、本物の歌舞伎俳優たちは映画のヒットを歓迎しているようだ。

《うちに国宝おりますが…》

映画を観た市川團十郎白猿（47）は自身のXで絶賛している。

《監督はじめ／関係者全ての方々に賞賛。／#国宝 是非ご覧ください。／などと私がいうのは可笑しいですが笑／観てほしい作品です。／歌舞伎役者として思いました。／#團十郎／この作品を麗禾と勸玄に薦めました。》（6月11日付）

人間国宝の片岡仁左衛門（81）を父に持つ孝太郎（57）は自身のブログにこう綴った。

《うちに国宝おりますが、／歌舞伎の人間国宝とはその人物が／歌舞伎を演じている時が国宝になります。／普段は人間国宝でなく、普通の人なんです。／それはさて置き、いま／歌舞伎座の楽屋では映画「国宝」の話題でいっぱいです。／コレから観る人もいれば観て感動してもう一度観ると言っている人もあるくらい盛り上がっています。／僕も予定立てなきゃ…／話題にのれなくなっちゃう》（6月11日付）

そして松本幸四郎（52）は6月18日、新作歌舞伎「鬼平犯科帳 血闘」の取材会見で映画「国宝」を引き合いにしてこう語った。

「時代劇や歌舞伎を取り上げていただいて、うれしく思います。映画で歌舞伎に興味を持った方々のアンテナに引っかかってもらえたら、うれしいこと。そういう時にやる新作歌舞伎だからこそ、大事にしっかりと作って、お見せする。その気持ちを大事にしようと思います」

歌舞伎座の楽屋でも話題沸騰なのに、松竹が関わっていないのだ。

「国宝」効果

「歌舞伎俳優たちは、これで本物の歌舞伎に勢いがつけばいいと考えているのでしょう。また松竹も、映画にまったく関わっていないことはないようです。クレジットには松竹衣裳や松竹撮影所などの表記もありますから。ただ、本格的に松竹が関わるとなると、もっと歌舞伎俳優を起用しなくてはならなかったでしょう。下手をすれば吉沢亮や横浜流星も出ていなかったかもしれません。それに松竹の配給では東宝より劇場数が少ないので、これほどのヒットとなったかどうか……」

ちなみに、松竹が配給の映画では、現在、吉沢が主演の「ババンババンバンバンパイア」が公開中だ。

「銭湯で働く吸血鬼（吉沢）と銭湯の息子（板垣李光人）とのBLコメディですが、元々この作品は今年2月に公開される予定でした。ところが、昨年末、吉沢が泥酔して自身が住むマンションの隣室に勝手に上がり込んでしまい、住居侵入の疑いで警察から聴取されたため公開が延期されていたのです」

ようやく7月4日に公開されたものの、6月6日に公開され大ヒット中の「国宝」と被る格好に。

「『国宝』効果もあって『ババンバ〜』も結構入っていると聞きます。いずれにしても吉沢は『国宝』で映画賞を総なめにして、不祥事だって打ち消されるでしょう。これで歌舞伎にもお客が入るようになれば、松竹だって大喜びとなるかもしれません」

「国宝」サマサマだ。

デイリー新潮編集部