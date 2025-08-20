豊田自動織機の大型案件をはじめ、上場企業の非公開化に関するニュースが話題になる昨今である。「上場廃止によって長期的な成長を描く」といえば聞こえはいいものの、果たしてそれほど単純な話なのか。実はそこには、「アクティビストに食われるリスク」がいくつも潜在し、企業側がいいように扱われているケースが多々あるのだという。企業防衛のプロが明かす、その驚きの手口とは。（鈴木賢一郎／IBコンサルティング代表取締役社長、『株式投資の基本はアクティビストに学べ プロの投資に便乗する「コバンザメ投資」の始め方・儲け方』著者）

＊＊＊

『短期的な業績悪化の懸念にとらわれず長期的な視点で成長を実現していくことが当社の企業価値向上、ひいてはトヨタグループ全体の価値向上に資すると考え、当社において非公開化を検討すべきとの判断に至った』

これは2025年6月3日に豊田自動織機が公表した非公開化の理由を要約したものです。さらに端的にいうと、「長期的視点での経営を実現し企業価値を向上させるため」ということです。

非公開化の知られざる落とし穴（写真はトヨタ自動車本社）

私はこれを読んだ際、非常に強い違和感を持つとともに「トヨタグループであってもこういう理由しか書けないのだな。やはり非公開化には大義名分などないのだ」と確信しました。

※出典：トヨタ不動産株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同及び応募中立の意見表明のお知らせ（2025 年6月3日／株式会社豊田自動織機）

https://www.toyota-shokki.co.jp/news/item/20250603_document04.pdf

非公開化しないと長期的な成長は描けないのか

「長期的な視点にたった経営をするため」「抜本的な経営改革をするため」

会社によって多少の差異はあれども、非公開化の理由として挙げられるのはどこの会社も同じような内容です。

そもそも長期的な視点にたった経営や抜本的な経営改革というのは非公開化をしないとできないのでしょうか？

私が知る限り、短期的視点で今日明日の利益しか考えずに経営している上場会社など皆無であり、すべての上場会社が長期的視点に立った経営をしているはずです。非公開化しないと長期的視点にたった経営や抜本的経営改革ができないのであれば、上場会社はすべて非公開化したほうがよいという話になってしまいます。トヨタグループにいたっては豊田自動織機だけではなく、むしろグループの中核であり最も長期的視点にたった経営が必要なトヨタ自動車こそが非公開化すべきではないか、ということになってしまいます。

非公開化で得をするのは

トヨタグループはよく「なぜを5回繰り返す」と言われています。おそらく豊田自動織機の非公開化を検討する際にも「なぜ非公開化が必要なのか」を徹底的に深掘りしたことでしょう。

しかし私は「『なぜ』を確認する相手が本当に正しかったのか」と言いたいのです。

非公開化の必要性について繰り返し尋ねた相手は、豊田自動織機が非公開化したら莫大なアドバイザリーフィーというお金を手にすることができる、証券会社やプライベートエクイティファンドの人たちばかりだったことはないでしょうか？

その人たちがトヨタグループに「今やアクティビストの活動が活発化しているし、セブン&アイHDでも敵対的買収のターゲットになる時代です。多額のトヨタ自動車株を持つ豊田自動織機などアクティビストの格好の餌食です。時価総額が5兆円を超えるセブン&アイHDですら非公開化を検討する時代なのです」と囁いていたとしたら？しかもトヨタグループがアドバイスを求めた5人全員がそう答えたとしたら？

「豊田自動織機を非公開化させるべきか」という問答を5回繰り返し、5回とも「非公開化すべきだ」という結論に至ってしまったら、当然、非公開化を選択してしまうでしょう。トヨタグループがすべきだったのは「みんな豊田自動織機を非公開化すべきだと言うけれども、非公開化すべきではないと考える人はいないのか」という質問だったのではないでしょうか？

〈有料版の記事【「その“非公開化”、本当に必要？」豊田織機さえも見落としている上場廃止の罠とは 企業防衛のプロが明かす「アクティビストの手口」と会社を守る「本当の方法」】では、非公開化を決断した東芝や、その他企業の事例を交えながら、非公開化がもたらす弊害、アクティビスト対策の真髄などについて詳述している〉

鈴木賢一郎（すずき けんいちろう）

1997年野村證券入社。引受審査部、IBコンサルティング部などを経て、2016年に独立し株式会社IBコンサルティングを創業。野村證券時代から買収防衛を得意とし、ドン・キホーテによるオリジン東秀の買収、スティール・パートナーズによるブルドックソースの買収案件などで「防衛」に導いている。現在は、平時における企業防衛体制の構築や、有事における企業防衛戦略の実行、IR戦略、アクティビスト対応など、経営にまつわるコンサルティング業務に従事。著作に『敵対的M&A防衛マニュアル』（中央経済社）、『株主総会判断型の買収防衛策』（旬刊商事法務No.1752）など（両者とも共著）。最新刊は『株式投資の基本はアクティビストに学べ プロの投資に便乗する「コバンザメ投資」の始め方・儲け方』（朝日新聞出版）。

デイリー新潮編集部