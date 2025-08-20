元バレーボール女子日本代表で12年ロンドンオリンピック（五輪）銅メダリストの迫田さおりさん（37）が19日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。マイルが40万たまっていることを明かした。

迫田は「東京で1人がすっごく寂しくて、地元が鹿児島なので、頻繁に帰っちゃいます。鹿児島に帰って。帰ったら帰ったで、おいっ子めいっ子に必要とされたい。人から必要とされたくって、おいっ子めいっ子に何でも買ってあげちゃう。っていうのがどんどんお金も飛んで行くし」と頻繁に地元・鹿児島に帰ることを明かした。

また迫田は「でマイルもたまるんですけど、40万マイル？くらいたまってるんですけど」と明かした。明石家さんまは「40万マイルってどこ行けるの」と質問。えなりかずきは「時期にもよりますけど、ビジネスクラスだったら世界2周できます」と解説。たんぽぽの川村エミコは「エコノミーでいいならハワイ10回行けます」と補足した。

迫田は「知らなくて、使い方」とマイルの使い方を知らないことを明かした。えなりは「早く使わないと期限が来ちゃう」と忠告した。