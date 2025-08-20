8月25日まで予約OK

JAL（日本航空）の国際線ラウンジで提供され、通称「JALカレー」として、同社のファンから根強い人気をもつメニュー「JAL特製オリジナルビーフカレー」が、公式通販サイト上で「定期便」での購入が可能となります。これまでJALカレーはラウンジのほかに、公式通販サイトでも購入が可能でき好評を博していましたが、「定期便」となることで、これまでよりも安く同商品の購入が可能になります。

【写真】国内唯一!? これが「一般レストランで食べられるJALカレー」です

これまで公式通販サイトを通じての「JAL特製オリジナルビーフカレー」の購入は、5個セットが税込5400円、10個セットが税込1万800円でしたが、今回の定期便では3ヶ月分の5個セットが1万5390円、3ヶ月分の10個セットが3万780円となり、前者は810円、後者は1620円オトクになるとのことです。

なお、この「3ヶ月定期便」の申し込み締め切り日は2025年8月25日までとなり、2025年9月、10月、11月に届けられるとのことです。