

好感度の高い福山雅治さんの報道に、世論も賛否が分かれました（画像：福山雅治公式Xより）

【写真】福山雅治さん、何をした？ 「これでアウト？」「いやダメだろ」と賛否の声…

元タレント・中居正広さんの性加害問題に端を発するフジテレビの一連の不祥事に関連して、ミュージシャン・俳優の福山雅治さんの名前が浮上し、世の中を驚かした。

8月18日、フジテレビ・第三者委員会の報告書に記されていた、同社の大多亮専務（当時）が開催する「不適切な会合」に参加し、性的な発言をしていたことが「女性セブン」で報じられたのだ。

同日、福山さん本人と所属事務所・アミューズが同誌のインタビューに応えた旨を発表した。

50代から60代前半のタレントの不祥事が連発

ここ2年間だけを見ても、大物タレントの性的な言動が問題視されることが多くなっているが、その多くは50代から60代前半だ。主な人物を挙げると、下記の通りだ。

松本人志さん（61歳）

中居正広さん（53歳）

国分太一さん（50歳）

田原俊彦さん（64歳）

石橋貴明さん（63歳）

福山雅治さん（56歳）

※年齢は2025年8月19日時点

こうした人たちに対して、「コンプライアンス意識が希薄だ」「時代の変化に対応できていない」といった批判がでてきている。

それは事実ではあるのだが、それだけとも言いがたいように思える。相次いで問題が起きる要因として、3つの点が考えられる。

1. コンプライアンス基準が厳しくなっている

2. 人によらず、同一の基準が適用されるようになった

3. 特定のコミュニティ内での言動がコミュニティ外にも晒されるようになった

それぞれについて見ていきたいと思うが、その前に誤解を招かないように断っておきたい。

上記の方々の行為に問題があったのは事実だが、その内容は千差万別で、同列に扱うのは好ましくない。特に福山雅治さんの事案は、セクハラ行為とは断定できないケースであり、過度に糾弾されるべきではないと考えている。



所属事務所は、福山さんが「女性セブン」のインタビューに応えたことを報告した（画像：アミューズ公式サイトより）

現在の基準で過去の行為を断罪するのは好ましくない

本題に戻ろう。1つ目に関しては、広く認識されている。筆者も50代前半だが、社会人になった1990年代と現在とでは、コンプライアンス基準の厳しさがまったく異なる。

1990年代では、異性に対するボディタッチは普通に行われていたし、会食の場に限らず、下ネタを言う人は多数いた。しかし、そういう人が注意されることは、よほどのことがない限りはなかった。

芸能人に限らず、多くの中高年世代は意識のアップデートを行い、時代の変化に適応しようとしているのだが、意識を変えようと思っても、刷り込まれた意識を完全に払拭することは難しいようで、ボロが出てしまう人が少なからず出てきてしまっている。

一方で、過去の行為に対して、現在の基準を適用して是非を論じることが適切なのか――という議論も起きている。

たとえば、10年以上前にタレントの石橋貴明さんが、フジテレビの女子社員と2人きりの場で下半身を露出したという行為があった。これは、当時の基準に照らしても問題行動であったと言えるだろう。

一方、福山雅治さんの会合での行為に関して、フジテレビ第三者委員会の報告書では、「会話がいわゆる下ネタ的な性的内容を含んだものであった旨述べる者も多数おり、不快であった旨述べる者もいた」と書かれている。

不快に思われるような会話がいつ行われたのか記載はないが、会合自体は2005年頃から行われていたとされている。

参加者が不快に思うような発言をすることは問題ではあるが、筆者の経験でも、2000年代頃には会合で「下ネタのような性的内容を含んだ」会話は男女問わず、通常に行われていた。そこで不快な思いをした人がいたとしても不思議ではないのだが、そこで「不快だ」と言うと、「ノリが悪い」「真面目すぎる」というレッテルを貼られかねない空気感があった。



現代の基準から、過去の「不適切な言動」を追及するとなると、非常に多くの人が「アウト」になってしまいかねない。過去の行為を反省したり、反省を促したりするのはいいのだが、断罪することはできないように思う。



福山さん自身も8月18日の朝、報道が出ることを公表、謝罪した（画像：福山雅治公式Xより）

「福山雅治だから許される」は通用しなくなった

2点目については、福山さんの事案で顕在化したと言える。

SNSでは福山さんに批判的な声も多い一方で、「福山さんの下ネタ発言は通常運転」「福山雅治でさえ下ネタが言えない時代になったのか」といった疑問が投げかけられている。

福山さんは「下ネタ好き」として知られているが、彼の外見、キャラクター、芸風によって、下ネタ発言は受け入れられていたし、それによって主に男性からの好感度を獲得するのに成功しているようにも見える。

「福山だから下ネタは許される」というのは“本音”としては理解できる。ただ、同じ行為をしても、許容される人がいたり、断罪される人がいたりするのは、現代的な見地から公正とは言いがたく、公式に認めるのは難しい。

特に、外見によって扱いが変わることは、「ルッキズム」として批判の的になりやすい。



フジテレビの第三者委員会が報告書に記した、福山さんと見られる「男性有力番組出演者」についての記述（画像：フジテレビ公式サイトより）

「○○さんだからしょうがない」という意識

また過去にさかのぼるのだが、以前は下ネタを言ったり、セクハラ行為をする人がいても、「この人はそういう人だから」と容認される場合も目立った。

下ネタを頻繁に言う人に対しては、「日常茶飯だから気にしてもしょうがない」と思ったり、実際に慣れて気にならなくなってしまったりすることも多かった。

また、好感度の高い人や、下心がなく下ネタを言っている人に対しては「基本はいい人だから」と容認されることもあった。

現在では、良くも悪くも人によって異なる判断をすることは認められにくくなっている。

2年ほどのことだが、ある芸能人が、若い女性の芸能人にセクハラ発言をしている現場を直接見たことがある。その場に居合わせた人は誰も注意しなかったし、言われた女性もうまく切り返していた。

後日、芸能関係者にこの出来事を伝えたところ、「○○さんってそういう人でしょう」「○○さんだからしょうがないよ」という返答があった。

「芸能界では、いまだにこういう考え方が成立するんだ」と実感した体験だった。

「ここだけの話」が成立しない時代

今回の福山さんの事案は、通常であれば「不快な思いをした人がいるから発言には気を付けてくださいね」と主催者（この場合は、フジテレビ元専務の大多亮氏）が注意すれば済むような話だ。

しかしながら、本件は第三者委員会の報告書に書かれ、週刊誌によって個人名が特定されてしまったため、大きく報道されることになってしまった。



そうした意味では、本件は特殊なケースではある。ただ、内々で対応すれば済んだ話が、外部に漏れて問題になってしまう事案は最近増えている。

2022年に吉野家の取締役が早稲田大学の社会人向け講座で、若い女性に吉野家を継続利用してもらう戦略を「生娘をシャブ（薬物）漬けにする」といった不適切な表現をしたことで、取締役を解任されるという事態が起きた。

本件は、参加者がSNSに投稿して炎上したことで表沙汰になったが、そうでなければ、参加者のクレームを受けて厳重注意で終わったはずだ。

2023年には、経済学者、成田悠輔さんが行った「高齢者は老害化する前に集団自決、集団切腹みたいなことをすればいい」といった発言が問題視され、成田さんが出演する広告が取り下げになるといった事態が起きた。

実はこの発言は、問題になる1年半前にインターネットテレビ「ABEMA」のニュース番組に出演したときのものだった。当時、成田さんはさほど有名ではなく、視聴者も限定されていたので、問題にはならなかった。

後でこの発言が掘り返されたが、このときには成田さんは多くのテレビ番組に出演する有名人になっており、「問題発言」として大きな批判を浴びてしまった。

「閉じられたコミュニティ」は成立しづらい

問題になった福山さんの「下ネタ発言」にしても、過去に福山さんのラジオ番組を聴いていた人は「通常運転で問題なし」と思ったに違いない。

世の中には多数のコミュニティが存在しているが、大半の人は所属するコミュニティに合わせてふるまいを調整する。

福山さん主体のコミュニティには「下ネタ歓迎」という人が集まってくるのだろうが、問題となった会合には、そうでない人も参加していた。さらに、そこで不快に思った人の声が第三者委員会の報告書によって表沙汰になってしまった。

もはや「閉じられたコミュニティ」は成立しづらくなっており、「ここだけの話」が衆目にさらされる時代となった。

福山さんの事案は特殊なケースではあるが、現代人の誰もが直面するリスクとつながっている。これを「他人事」とはとらえず、「自分にも起こりうること」として受け止めるべきであると思う。

（西山 守 ： マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授）