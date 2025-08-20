二階堂ふみ、カズレーザーとの結婚公表後初インスタ更新 和服で“見返り姿”
俳優・二階堂ふみ（30）が20日、メイプル超合金・カズレーザー（41）との結婚公表後初となる自身のインスタグラムを更新した。
【写真あり】まさに“見返り美人”…カズレーザーとの結婚公表後初となるインスタ更新した二階堂ふみ
二階堂は、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を背景に、和服で見返り姿の写真とともに「家庭画報9月号」「二階堂ふみが体験して学ぶ 日本の美、その”奥”へ 第6回 すみだ北斎美術館」とコメント。8月1日に発売された同誌の登場ページを紹介した。
二階堂は、10日にメイプル超合金・カズレーザー（41）との結婚を公表。事務所コメントとして「今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」とし、「重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族への取材などはお控え頂けますようご理解を頂ければ幸いです」と記していた。
