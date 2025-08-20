予想天気図で「熱帯じょう乱」現る

２１日（木）の予想天気図で、フィリピンの東に「熱帯じょう乱」が現れました。天気図で低気圧と同じ「低」マークで表される「熱帯じょう乱」は、熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、発達して「台風のたまご＝熱帯低気圧」、さらに発達して『台風』になることがあります。この「熱帯じょう乱」の予想について、２１日（木）～３０日（土）を画像で掲載しています。

雨風シミュレーション２１日（木）～３０日（土）

シミュレーションでは、反時計回りの渦は西へ進みフィリピンを横断する見込みです。「渦」は、しだいにハッキリとするため、今後発達すると考えられ、２７日（水）ごろには、風速２０メートル以上を示す「紫」の渦を巻く矢印が現れる予想です。なお、最大風速（１０分間平均）がおよそ１７メートル以上のものが「台風」と呼ばれます。

ただ予想にはブレが大きく、進路や勢力は、雨雲の発達具合や今後の太平洋高気圧の張り出しなどで、大きく変わる可能性があるため最新の気象情報に注意しましょう。

・