松本怜生、猫耳ギャル姿に「レア」「目を疑う可愛さ」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】俳優の松本怜生が19日、自身のInstagramを更新。猫耳ギャル姿が話題を呼んでいる。
【写真】松本怜生、可愛すぎる猫耳ギャル姿
TBS系ドラマ「シンデレラ クロゼット」（毎週火曜深夜0時58分〜）で女装男子・神山光を演じる松本は「こんばんは。猫耳ギャルです」と猫耳が付いた帽子を被った姿を披露。「本編で見られないレアな光ですのでお納めください」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「猫耳似合ってる」「レア」「目を疑う可愛さ」「ドラマも楽しみ」「二度見した」「ギャップ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
