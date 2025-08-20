¡ÖÁ´À¤Âå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡ÖÅÁÀâ¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼22Ç¯ÌÜ¡¢¸½ºß39ºÐ¤ÎÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥ó¥Û¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤É¤è¤á¤
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØB:MY BOYZ¡ÙÂè9ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û(39)¡¢¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡¡ØB:MY BOYZ¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁíÀª30¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡ÖB:GINNER¡×¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£ºÇ¿·K-POP¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢30¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÈNEXT¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÁªÈ´¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£MC¤Ïi-dle¤Î¥ß¥è¥ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDEX¤¬Ì³¤á¡¢Îý½¬À¸¤òÆ³¤¯5¿Í¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢PENTAGON¤Î¥Õ¥¤¤È¥¸¥ó¥Û¡¢¸µGFRIEND¤Î¥æ¥¸¥å¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥ê¥¢¡¦¥¥à¡¢¥¤¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ö½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¸¬µõ¤ÊÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û
¡¡ÅìÊý¿Àµ¯¤Î³Ú¶Ê¤ò²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤¿¡¢Âè4¥é¥¦¥ó¥É¡ÖK-POP¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¡×¡£¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é22Ç¯¡¢K-POPÎ´À¹¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅªÂ¸ºß¤ÎÅìÊý¿Àµ¯¡£39ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥ó¥Û¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤Ë¤¸¤ß¡¢°µÅÝÅª¤Ê´ÓÏ½¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îý½¬À¸¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö1¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤Â¸ºß´¶¤À¡×¡Ö¸¸¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤äÊ·°Ïµ¤¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÊý¤ÏÉ÷³Ê¤«¤é°ã¤¦¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡×¡ÖÅÁÀâ¤À¤â¤Î¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÈà¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¸«¹û¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥«¥¤¡Ê18ºÐ¡Ë¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÅÁÀâ¤ÎÊý¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿³ºº¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡1ÈÖÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡ÖRising Sun¡×¡£¥æ¥ó¥Û¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤Ï¡È°ÍÂ¸À¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¥æ¥ó¥Û¤Ï¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØB:MY BOYZ¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë