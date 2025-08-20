藤本美貴、フライパンで作った夜ご飯披露「本格的で美味しそう」「キッチン綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】タレントの藤本美貴が20日、自身のInstagramを更新。手作りの夜ご飯を公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤本美貴、フライパンで作った本格手料理
藤本は「夜ご飯できた」と手料理を報告し、「スペアリブのスープ的メイン 笑」と黒いフライパンに入った煮込まれたスペアリブとトマトベースのスープの写真を公開。「あとはサイド適当に野菜炒めたり」と副菜についても綴っている。
この投稿に、ファンからは「本格的で美味しそう」「こんなになみなみに作ってるのに、キッチンが綺麗ですごい」「料理上手」「食べたい」「毎日お忙しいはずなのに、手作り素晴らしい」「愛情たっぷり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
