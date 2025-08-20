NZ中銀 メディアリリース 中期的なインフレ圧力が予想通り緩和続ける場合、さらに引き下げる余地 NZ中銀 メディアリリース 中期的なインフレ圧力が予想通り緩和続ける場合、さらに引き下げる余地

リンクをコピーする みんなの感想は？

NZ中銀 メディアリリース 中期的なインフレ圧力が予想通り緩和続ける場合、さらに引き下げる余地



NZ消費者物価指数（CPI)は、目標レンジの上限付近にあるが、余剰生産能力とインフレ圧力の低下により、2026年半ばまでに目標レンジ（1-3％）の中間値である2％程度に向かうと予想。

NZの景気回復は第2四半期に停滞。世界経済の不確実性、雇用の減少などにより支出が抑制

見通しは上振れリスクと下振れリスク

家計や企業の慎重な行動で抑制が強まる可能性がある一方で、金利引き下げによる加速の可能性。

中期的なインフレ圧力が予想通り緩和続ける場合、さらに引き下げる余地

外部サイト