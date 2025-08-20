ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽やかさとフィット感を両立した、夏の定番！【アーノルドパーマー】のサンダルがAmazonに登場!

1


アーノルドパーマーのサンダルは、ユニセックス仕様のシャワーサンダル。ブラックを基調にグリーンのアクセントを効かせたカラーリングが、シンプルながらも個性を演出する。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


軽量でクッション性の高いソールが、足への負担を軽減しながら快適な履き心地を提供する。アッパーには柔らかな素材を採用し、素足でもストレスなくフィットする設計となっている。

→【アイテム詳細を見る】

3


シャワー後のリラックスタイムはもちろん、街歩きや旅行先でも活躍する汎用性の高い一足。

→【アイテム詳細を見る】

4


アーノルドパーマーらしい遊び心と実用性を兼ね備えたデザインが、夏の足元に軽やかさと洗練をもたらすこと間違いなしだ。