シャワーにも街歩きにも使える快適な一足。【アーノルドパーマー】のサンダルがAmazonに登場中‼
軽やかさとフィット感を両立した、夏の定番！【アーノルドパーマー】のサンダルがAmazonに登場!
アーノルドパーマーのサンダルは、ユニセックス仕様のシャワーサンダル。ブラックを基調にグリーンのアクセントを効かせたカラーリングが、シンプルながらも個性を演出する。
軽量でクッション性の高いソールが、足への負担を軽減しながら快適な履き心地を提供する。アッパーには柔らかな素材を採用し、素足でもストレスなくフィットする設計となっている。
シャワー後のリラックスタイムはもちろん、街歩きや旅行先でも活躍する汎用性の高い一足。
アーノルドパーマーらしい遊び心と実用性を兼ね備えたデザインが、夏の足元に軽やかさと洗練をもたらすこと間違いなしだ。
