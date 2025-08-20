¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÈ¿È¯¡¢ÊÆÃæ´ËÏÂ¤äÀ¯ºö´üÂÔ¤¬»Ù¤¨¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤ä¤äµ¤¤¬¤«¤ê
Åìµþ»þ´Ö11:15¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25019.97¡Ê-102.93¡¡-0.41%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3732.41¡Ê+5.12¡¡+0.14%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 23972.10¡Ê-381.40¡¡-1.57%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3094.50¡Ê-57.06¡¡-1.81%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8932.40¡Ê+36.25¡¡+0.41%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£
¹á¹Á³ô¤ÏÂ³Íî¡¢ÂæÏÑ³ô¤È´Ú¹ñ³ô¤ÏÂçÉý²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯ÂçÉý°Â¤ò¼õ¤±¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤¬²¼Íî¡£¤¤Î¤¦¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ØÏ¢¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï1.5%¶á¤¯²¼¤²¡¢4·î¤Î´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯»þ°Ê¹ß¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÂçÉý¤Ê²¼¤²¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£½µËö¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤òÁ°¤ËÄ´À°Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÈ¿È¯¡¢18Æü¤Ë½ªÃÍ¥Ùー¥¹¤ÇÌó10Ç¯¤Ö¤ê¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¡£ÊÆÃæ´ØÀÇµÙÀï¤Î±äÄ¹¤äÃæ°õ´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥É¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®Æþ´üÂÔ¡¢ÄÉ²Ã¤Î·Êµ¤»É·ãºö´üÂÔ¤ÎÇã¤¤¤¬»Ù¤¨¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡¢¸½¾õ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ÈÏ¤Ê´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬Åö½é¸«ÀÑ¤â¤ê¤Î3000²¯¥É¥ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£´ØÀÇ¼ýÆþ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÏºÇÂç¤Î¼ýÆþ¸»¤À¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î´ØÀÇÎ¨¤ÎÄ¹´ü²½¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ú¤¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
