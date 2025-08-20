東京V、山形DF吉田泰授を完全移籍で獲得「J1に挑戦したい気持ちが強くこの決断をしました」
東京ヴェルディは20日、モンテディオ山形DF吉田泰授の完全移籍加入を発表した。
吉田はクラブを通じ、「モンテディオ山形から加入させていただくことになりました吉田泰授です。自分らしく野心を持って全力でプレーします。これからよろしくお願いいたします!」とコメント。
また、山梨学院大在籍時の22年に特別指定選手としてJデビューを飾り、23年から在籍した山形のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「特別指定選手の時から約3年間ありがとうございました。
プロになってこの3年間、選手やスタッフ、フロントスタッフの皆さん、サポーター、山形に関わる全ての方々のおかげで僕は大きく成長できましたし、毎日が楽しく濃い時間を過ごす事ができました。
山形で僕が出会った人たちはあたたかい人たちばかりで、良くしてくれるし、気にかけてくれるし、いざ離れるとなるとすごく寂しいです。ただ、J1に挑戦したい気持ちが強くこの決断をしました。行くからには自分らしく野心持ってギラついてもっと成長した姿を見てもらえるように頑張ってきます。
僕のチャントを作っていただき、それを耳にしたとき、福島にゆかりのあるアーティストの原曲ということもあって、福島出身の僕の心に深く染みました。サポーターの皆さん、ありがとうございます。本当に3年間ありがとうございました!!」
以下、クラブ発表プロフィール
●DF吉田泰授
(よしだ・たいじゅ)
■生年月日
2000年4月21日
■出身地
福島県
■身長/体重
174cm/67kg
■経歴
赤木SSS-ラッセル郡山FC-尚志高-山梨学院大-山形
