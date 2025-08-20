フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が20日までにYouTubeチャンネルを更新。事実婚を発表した元NHK職員で笑下村塾代表のたかまつなな氏（32）を祝福した。

古舘は「私は“政治芸人”だと思っている」というたかまつ氏が、選択的夫婦別姓に賛成する立場から事実婚を選択したことに言及。たかまつ氏の声明に対し、保守・リベラルそれぞれの思想を持つ人たちの間で議論になっていることに触れ、それぞれの主張を紹介した上で「これ、どっちもどっちの神学論争になり続けるんですよ。要するに、この場合の考え方の表明っていうのは、自分がどの立場をとっているかの意見の表明になってくるから、ポジショントークになってくるからお互いに絶対に譲らないわけなんですよね。相いれないことなんですよね」と解説した。

その上で「いずれにせよ、たかまつななさんは政治的なポジションが仕事柄あるんですから、しっかりと表明したという意味において、Xのインプレッション数6877万！本当にうまくやりましたね」とニヤリと笑いながら、選択的夫婦別姓の是非をめぐる議論を巻き起こしたことをたたえるとともに、「そして、おめでとうございます」と祝福した。