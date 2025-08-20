きょう8月20日は、歌手のアグネス・チャンの誕生日である。近年、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、15歳のときからアグネスのファンクラブに入っているほど大ファンであると知られたこともあり、かつてアイドルだった時代の彼女が改めて注目されるようになった。

せいやはアグネスとテレビ番組の企画で初めて対面し、彼女の歌のなかでもとくに好きなものとして、「山鳩」と「100万人のJabberwocky（ジャバウォーキー）」の2曲を挙げた。当のアグネスからすると「山鳩」は、シングル「草原の輝き」のB面曲で、自分でも内容をよく覚えていないくらいなので、それが好きだと聞いて「本当にファンなんだな」と感じたという（アグネス・チャン『終わらない「アグネス論争」 三人の息子をスタンフォード大に入れて思うこと』潮新書、2020年）。彼女は昨年（2024年）のせいやの結婚披露宴にも出席している。

香港生まれ、15歳でスカウトされ歌手デビューを果たす

アグネスは1955年、当時イギリス領だった香港に生まれた。アグネス・チャンは英語名で、中国名は陳美齢（チャン・メイリン）である。香港では、学校や友達のあいだでは英語名、家族や親戚では中国名で呼び合うのが暗黙のルールだという。



8月20日に誕生日を迎えたアグネス・チャン〔2007年撮影〕 ©文藝春秋

中学に入ってからはクリスチャン団体でボランティア活動を始めた。当時は中国のプロレタリア文化大革命のさなかで、熾烈な権力闘争のあおりで国を追われた大勢の人たちが難民となって香港に押し寄せていた。

アグネスはボランティア活動の一環で、難民の子供たちを集めた学校に通い、絵本を読んだり即興でつくった話を聞かせたりしていたが、そのうちにネタが尽きてしまう。そこでふと聖歌を歌ったところ、みんな聴き入ってくれ、最後は拍手とアンコールの声が上がった。彼女が歌の力を知った瞬間だった。

その後、中学のフォークソング部に入り、チャリティーコンサートで歌うようになる。その頃、香港でアマチュアの歌手12人を集めてアルバムを出そうという企画があり、残る1人が決まらないというところで当時15歳のアグネスに誘いがかかった。曲を選ぶために渡されたテープの1曲目に、カナダのシンガーソングライターのジョニ・ミッチェルの「サークル・ゲーム」が入っており、聴いてすぐ気に入った彼女は同曲をカバーしようと決める。リリースされたアルバムは予想以上に売れ、なかでも彼女の歌は翌1971年にはシングルカットもされた。これが歌手アグネス・チャンのデビューとなる。

このシングルが大ヒットし、彼女はたちまち香港のアイドルとなる。『アグネス・チャン・ショー』というテレビのレギュラー番組まで持ち、映画からも声がかかって、俳優だった5歳上の姉のアイリーンが留学先の日本から戻って出演した作品をはじめ3作に出演した。

“香港から来た妖精”日本デビューのきっかけは？

日本デビューのきっかけは、アグネスの自伝『ツバメの来た道』（中央公論社、1989年）によれば、姉のアイリーンが日本で歌を教わっていた作曲家の平尾昌晃が香港に来た折、『アグネス・チャン・ショー』にゲスト出演してもらったことだ。このとき彼女が1枚だけ出したソロアルバムを贈ると、平尾は帰国してからそれを音楽関係者に聴かせたのか、日本での歌手デビューの話が持ち上がった。このとき彼女に声をかけてきたなかに、のちに所属する芸能事務所・渡辺プロダクション（現・ワタナベエンターテインメント）とレコード会社のワーナー・パイオニア（現・ワーナーミュージック・ジャパン）があった。

渡辺プロダクションの松下治夫制作部長（当時）の話では、当初はアイリーンを日本で歌手デビューさせたいという話を、東宝から作曲家のいずみたくを経て松下に託されたものの、歌唱力がいまひとつだったため断ろうとすると、アイリーンから妹も歌手をやっていると教えられたという。そこで松下は香港へ飛ぶと、テレビで歌うアグネスのあどけないルックスに目をつけ、アイドルとして売り出そうと考えたらしい（『読売ウィークリー』2006年2月26日号）。

このころ、渡辺プロ所属の天地真理や小柳ルミ子のほか、南沙織といった若いアイドルが次々とデビューする一方、台湾出身の歌手・欧陽菲菲が日本で「雨の御堂筋」をヒットさせ、外国人歌手がブームになり始めていた。アグネスはそのいずれにも当てはまった。

「ひなげしの花」のレコーディングは難航し…

1972年6月に初来日したアグネスはさっそく事務所とレコード会社と契約を済ませると、レコード制作に入った。日本でのデビューシングルとなる曲の選考は難航し、検討を重ねに重ねた末、候補となった2曲――平尾昌晃から提供された歌謡曲調の曲「初恋」と、山上路夫作詞・森田公一作曲の「ひなげしの花」のうち、後者に決まる。

しかし、社会性のあるメッセージソングを歌いたかった当時のアグネスには、少女が花占いをするというこの歌が他愛のないものに感じられ、あまり気に入らなかったらしい。メロディもとても歌いにくく、レコーディングはさらに難航する。日本語の発音に慣れず、何度もダメ出しされた上、歌い方にも「もっと元気に」「もっと明るく」とさんざん注文を受けた。しかし、彼女は自分には自分の歌い方があると納得がいかず徹底してスタッフに反発し、3週間の日本滞在中数え切れないほど泣いたという。

どうしても譲れなかった“出だしの歌い方”

出だしの「丘の上」を「オッカノウエ」と歌う独特の節回しも、スタッフから何度も注意された。《それでも私は、どうしてもオとカの間のテンポを強調したくて、最後の最後まで自分の歌い方を守り通した。（中略）それにしてもその時は「ッ」が入ることによって言葉の意味が違ってしまうなんてことは、まったく考えていなかった》とのちに彼女は顧みている（前掲、『ツバメの来た道』）。あまり気乗りしない歌を何とかして自分のものとするためにも、それだけはどうしても譲れなかったのだろう。

アグネスはレコーディングを終えると、香港で映画の撮影が残っていたこともあり9月にはいったん帰国、12月に再び来日し、渡辺プロの渡辺晋社長の家で下宿しながら本格的に日本での芸能生活をスタートさせる。

この間、11月には「ひなげしの花」が発売され、アグネスの歌い方もあいまって32万枚を売り上げる大ヒットとなった。翌1973年には同曲で紅白歌合戦にも初出場する。同年リリースの3枚目のシングル「草原の輝き」は平尾昌晃の作曲で、これも大ヒットし、日本歌謡大賞の放送音楽新人賞を受賞した。このとき彼女は初めて日本の歌手として認められた気がして、うれしく思うと同時に自信がついたという（『週刊現代』2006年11月25日号）。同曲は日本レコード大賞の新人賞も受賞し、翌春のセンバツ高校野球の入場行進曲にも選ばれた。

再来日時、まだ日本語がまったくわからなかったアグネスに、姉のアイリーンは「私はお腹が空きました」だけは言えるようにしておけば、絶対に死なないと教えた。ただ、アグネスが実際にこの言葉を当時のマネージャーに使ったところ、香港にはない中華丼を連日出され、困惑して手をつけられなかったということもあったとか。

このように日本でデビューして以来、食事も自分から訴えなければとれないほど多忙をきわめ、加えて年に数ヵ月は香港や台湾でも仕事をこなした。そのなかでインターナショナルスクールに通い、デビュー3年目の1974年には上智大学に入学した。上智ではたくさんの友達もでき、会話も英語でできるので、思う存分おしゃべりができ、唯一のくつろぎの場だったという（『週刊現代』前掲号）。

あまりの多忙ぶりを見た父は…「こんな生活は異常だ！」

しかし、20歳になる直前、出張で日本へ突然訪ねてきた父が、彼女の九州でのコンサートツアーに同行すると、そのスケジュールの過密ぶりを見かねて「こんな生活は異常だ！」と叱りつけた。その後、彼女が年に1度のビザ書き換えのため香港に帰ると、家族会議が開かれ、父から芸能界を辞めるよう切り出される。

父は「人気や名声やお金は流れるもの。だけど、一度頭に入った知識は一生の宝。誰も奪うことはできない」と言ってアグネスに学業に専念することを望んだ。これに対し母は、せっかく芸能界でここまで築き上げたものをふいにするのはもったいないと反対した。両親のあいだで板挟みになった彼女は悩んだ末、「同年代の女性と同じ価値観を持たなければだめだ」との父の言葉に心を動かされ、引退して、兄の一家が暮らすカナダの大学への留学を決意する（『女性セブン』2015年7月23日号）。

こうして1976年6月、現地で記者会見を開いて引退を発表すると、外電でそれを知った事務所やレコード会社の制作部長が慌てて飛んできた。そして何とかアグネスを翻意させようと説得するも、彼女の決意は揺るがなかった。最終的に、引退コンサートをすることと、渡辺プロ所属の歌手の楽曲を管理する渡辺音楽出版との契約が自動的に延長されていたので、留学中も2枚のアルバムを制作することを条件に、事務所側も認めるにいたった。

引退コンサート後、復帰するつもりはなかった

マスコミからは批判も受けたが、それでもファンは彼女を温かく見送ってくれた。1976年8月に東京・大阪・名古屋を巡った引退コンサートでは、いつのまにか場内総立ちの大合唱となり、舞台には数えきれないほどのテープが投げ込まれたという。コンサートの最後、彼女は涙で言葉が途切れ途切れになりながらも、《ひとつだけ約束します。この三年八ヵ月の思い出、いつまでも胸の中にしまっておきます。どこへ行っても、私、一生懸命やります。そして、必ず戻ってきて、みなさんと会いたい。いつまでも友達でいたいの》と告げた（前掲、『ツバメの来た道』）。ただ、「戻ってくる」とは言ったが、歌手として復帰するつもりはなかったという。

カナダのトロント大学に編入した彼女は、上智大学に続き児童心理を学んだ。留学して半年後の1977年3月には父が病気で死去するが、悲しみを乗り越え勉強を続ける。翌1978年の大学卒業前には大学院への進学も決まっていた。

そんな折、母が訪ねてきて、「パパがいなくなって寂しい。おまえにもう一度歌ってほしい」と涙ながらに言われた。アグネスは、父に病床で「ママを大事にして」と頼まれたのを思い出すと、カムバックすると答えたという（『女性セブン』前掲号）。こうして大学を卒業後、彼女は引退宣言から2年で日本の芸能界に復帰する。直後には日本武道館でコンサートを開催した。

初めての「売れない」という体験

復帰後の彼女は本来やりたかったメッセージ性の高い音楽を志向していく。もともと留学前からバックバンドをムーンライダーズや矢野顕子が務めるなど、周囲には気鋭のアーティストが集まっていた。作詞家の松本隆が歌謡曲の歌手に初めて詞を書いたのも、アグネスの「ポケットいっぱいの秘密」（1974年）だった。1983年には、上記の矢野や山崎ハコ、りりィなど作詞・作曲・アレンジすべてに女性クリエイターを起用して、初めてアグネス自ら全編通してプロデュースしたアルバム『Girl Friends』をリリースしている。

しかし、この路線は成功しなかった。アグネスはデビュー以来初めて「売れない」という経験をする。この行き詰まりを何とかすべく、渡辺プロで1982年より彼女を担当していたマネージャーがあるアドバイスをしてくれたのだった――。

